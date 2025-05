Bob Beckham wraca do łask. To hit salonów fryzjerskich

Bob Beckham to po prostu bob z dłu­go­ścią wło­sów do li­nii żu­ch­wy. To pro­ste cięcie, któ­re kró­lo­wa­ło w la­tach 90. i na początku lat 00., a jego wielką fanką była wokalistka Spice Girls i żona Davida Beckhama, a dziś projektantka i ikona mody - Victoria Beckham.

Co ciekawe, pierwowzorem tej fryzury było cięcie, które nosił Beckham, a do spopularyzowania go na kobiecym gruncie przyczyniła się aktorka Keira Knightley swoją rolą w filmie "Bend it like Beckham". Victoria podeszła do tego cięcia ze znaną sobie elegancją i stylem i wypromowała je jako bardziej kobiece i szykowne. Nosiła je też na wiele sposobów i w różnych odcieniach - zarówno w wersji blond jak i w brązie lub czerni.