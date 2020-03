Mógł być drugim Marlonem Brando, ale nie uczył się angielskiego

Roman Wilhelmi swój niezbyt wysoki jak na aktora wzrost – 176 cm, nadrabiał talentem. Błyszczał w rolach podrywaczy i cwaniaków. Ale prywatnie żył w poczuciu klęski.

Zdjęcie Do Marlona Brando porównywano go ze względu na podobieństwo fizyczne oraz sposób ekspresji /archiwum Filmu /Agencja FORUM

Jako aktor znał swoją wartość. Przygotowując rolę, nie czytał książek, które mogłyby mu w tym pomóc. Wystarczył scenariusz: przy swoich kwestiach stawiał jedynie kolorowe literki, oznaczające miejsca, gdzie chciał zagrać na całego, a gdzie nieco odpuścić.



Reklama

Ponieważ dość długo czekał w życiu na główne role, to zdobywszy sławę, chciał grać tylko rzeczy ważne, zgodnie z zasadą, która przyświecała mu w pracy i w życiu: wszystko albo nic!



Jako aktor nigdy się nie oszczędzał (notabene na scenie bardzo się... pocił) i tego samego wymagał od scenicznych partnerów. Potrafił docenić ich wysiłek, choć nie zawsze w konwencjonalny sposób, tzn. chętnie używał niecenzuralnych słów. Grażyna Barszczewska zapamiętała jeden z takich komplementów, ale lepiej go publicznie nie cytować.



W "Zaklętych rewirach" grał szefa kelnerów, Fornalskiego. Sam wymyślił kwestię: "Któren sukinsyn rżnie mnie na kasie?" i wymusił na reżyserze Januszu Majewskim, by ją zachował. W prywatnych rozmowach mawiał, że... nie przepada za filmem ani teatrem. - Lubię jedynie siebie, gdy gram - mówił jak typowy narcyz.



Jeśliby jakiegoś polskiego aktora porównywać z Marlonem Brando, to właśnie jego. W USA Wilhelmi nie zrobił jednak kariery, choć miał propozycje. Przyznał, że był zbyt leniwy na taki wysiłek: nigdy nie chciało mu się nauczyć języka angielskiego.



Grał na scenie i w życiu. Pierwsze małżeństwo Wilhelmiego przetrwało 9 lat i rozpadło się w 1967 r. Podczas rozprawy rozwodowej aktor rzucił się przed żoną na kolana i odegrał miłosną scenę. Zrobił to tak przekonująco, że wzruszone ławniczki próbowały przekonać panią Danutę, by wycofała pozew. Już po rozwodzie Wilhelmi pewnego dnia niespodziewanie zapukał do mieszkania byłej żony i poprosił ją, by pozwoliła mu się na jakiś czas wprowadzić, bo jego aktualna dziewczyna domaga się ślubu i "inaczej to go dorwie". Był zawiedziony odmową - jak małe dziecko.