Natalia Kukulska to polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Od lat zachwyca swoich fanów, raz za razem dzieląc się z nimi szczegółami ze swojego życia prywatnego.

Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie śledzi ją niemal ćwierć miliona użytkowników. Właśnie podzieliła się z nimi najnowszym zdjęciem, na którym prezentuje swoją majówkową stylizację.

Natalia Kukulska zaskoczyła stylizacją

Na instagramowym profilu Natalii Kukulskiej znajdziemy nie tylko zakulisowe zdjęcia z koncertów. Gwiazda często dzieli się także szczegółami ze swojego życia prywatnego. Właśnie opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje niecodzienną stylizację.

Reklama

Elegancką czarną marynarkę zestawiła z kolarkami w tym samym kolorze. Jak sama wyznała w opisie fotografii, Instagram zobowiązuje do szukania niecodziennych rozwiązań.

Instagram Post

"Mój outfit na majówkę"

Piątek. Mój outfit na majówkę wygląda ciut inaczej, ale Instagram zobowiązuje. Dobrego weekendu napisała pod postem piosenkarka.

Pod fotografią natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na niecodzienną stylizację gwiazdy.

"Piękna kobieta ma zawsze doskonały look, bo to nie ubrania ją zdobią, tylko piękno bijące z oczu. Styl się ma albo się go nie ma i ciuchy tu nic nie mają do tego", "Piękna dusza w pięknym ciele" - pisali.

Bez dwóch zdań, Natalia Kukulska potrafi zachwycić w każdym wydaniu.

***

Zobacz również:

Radosny pies Czarek wyprowadza skrzywioną i opaloną Kingę Rusin na spacer po mieście

Magda Gessler na zdjęciu sprzed lat. Jest nie do poznania!

Nazywają ją „najseksowniejszą arbiter świata”. Oto Karolina Bojar-Stefańska