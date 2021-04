Monika Chwajoł była jedną z królowych życia w popularnym reality show. Zdecydowała jednak zakończyć karierę telewizyjną i chyba nie żałuje swojej decyzji. Ostatnio doskonale bawiła się na długich wakacjach w Dubaju, a teraz rozpaliła fanów wyjątkowym zdjęciem!

Zdjęcie Monika Chwajoł w programie "Królowe życia" / screen / YouTube

Monika Chwajoł wraz ze swoim mężem i córkami - Michelle i Nicole - zdobyła sławę w programie "Królowe życia".

W programie pojawiła się w 6. edycji i... zniknęła. Okazało się, że gwiazda wiedzie bardzo przyjemne życie poza telewizyjnymi kamerami.



Ostatnio wraz z całą rodziną bawiła się w Dubaju, gdzie w mediach społecznościowych pokazywała swoje luksusowe życie.



Teraz, gdy wróciła już do Polski, postanowiła wziąć udział w bardzo kobiecej sesji zdjęciowej.



Gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w samej bieliźnie i turbanie na głowie. Fotografia niezwykle spodobała się fanom, którzy nie szczędzili Monice komplementów w komentarzach.



"Zawsze miej na sobie swoją najlepszą bieliznę -życie jest zbyt krótkie, by trzymać ją na specjalną okazję" - napisała gwiazda.



Jesteśmy pewni, że celebrytka szykuje jeszcze wiele niespodzianek, by zaskoczyć swoich wielbicieli!





Instagram Post

Instagram Post

