Demi Rose to jedna z niekwestionowanych "królowych" Instagrama. Celebrytka słynie przede wszystkim ze swoich kobiecych kształtów i ciekawej urody, a atutami chętnie chwali się w sieci.

Na Instagramie obserwuje ją ponad 19 milionów użytkowników, a to przekłada się na współpracę z markami biznesowymi i firmami.

Modelka o kolumbijskich korzeniach dba o to, aby niemal codziennie znajdować się w centrum ich zainteresowania.

Demi Rose kusi na Instagramie

Niebanalna uroda Demi i jej kobieca sylwetka przez cały czas znajduje się w centrum zainteresowania fanów.

Modelka na każdym możliwym zdjęciu chwali się figurą klepsydry. Najczęściej to kadry, do których pozuje w bikini, skąpych strojach i stylizacjach raczej nie pozostawiających wiele dla wyobraźni. To sprawia, że zawsze może liczyć na ogromne zainteresowanie na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 30-lecie Polsatu: Izabela Janachowska o najtrudniejszym wyzwaniu POLSAT GO

Na Instagramie Demi Rose znów gorąco. Celebrytka kusi fanów!

Instagram Post Rozwiń

Warto dodać, że Demi zyskała miano "brytyjskiej Kim Kardashian". Tym razem ponownie rozgrzała fanów do czerwoności. Modelka opublikowała serię zdjęć, do których pozuje w skąpych strojach. W sekcji komentarzy zrobiło się naprawdę gorąco!

Na pierwszym z opublikowanych zdjęć Demi pozuje przy stoliku pełnym różnych pyszności, a w tle rozpościera się zapierający dech widok.

Celebrytka zadbała jednak o to, aby był jedynie dodatkiem do zdjęcia. Uwagę zwraca przede wszystkim jej stylizacja. Demi włożyła mocno wyciętą złotą suknię, która wyeksponowała dekolt modelki i nogi.

Demi postanowiła pochwalić się dekoltem również na kolejnych zdjęciach. W tym celu zaprezentowała się w kolejnej zmysłowej stylizacji. Na pierwszym planie znalazł się oczywiście dekolt celebrytki.

"Księżniczka". Fani zachwyceni zdjęciami Demi Rose

Fani - tradycyjnie już - wyrazili swój zachwyt. Zmysłowe zdjęcia Demi wywołały duże poruszenie w sekcji komentarzy.

"Jak zawsze niesamowita", "Księżniczka", "Widzę boginię!" - komplementowali fani.

"Czy za każdym razem ubierasz się niczym Kleopatra, czy zdarza ci się wskoczyć w t-shirt?" - dopytywał jeden z fanów. Odpowiedzi do tej pory nie otrzymał.

Instagram Post Rozwiń

