Na jaw wyszły nowe fakty dotyczące "Mexitu"

Książka biograficzna „Finding Freedom” ujawni wiele nieznanych faktów z życia Harry’ego i Meghan.

Zdjęcie Harry i Meghan niedawno świętowali drugą rocznicę ślubu /HANNAH MCKAY /Agencja FORUM

Jednym z nich jest fakt, że to książę podjął decyzję o odejściu od obowiązków książęcych.

Wyjątkowo nie podobało mu się określenie "Megxit", sugerujące w tym znaczny udział jego żony.

Meghan miała bardzo wspierać go w trudnym czasie i pytała czy jest pewny swojej decyzji.

- Książka wyjaśni i wyklaruje dlaczego to musiało się stać. Rozważali ten ruch od ponad roku - zapowiadają wydawcy.

Książka ujrzy światło dzienne 11 sierpnia. Para niedawno świętowała drugą rocznicę ślubu... meksykańskim jedzeniem i margaritami.

Obejrzyjcie wideo, by poznać więcej szczegółów!

