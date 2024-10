Nagły zwrot akcji w programie Cichopek. Sławek chce rękami kolegów pozbyć się z programu Ani

Sławomir, który jest w coraz mocniejszej i bliższej relacji z Anią blondynką, nagle zmieni zdanie i zdecyduje by to jego partnerka opuściła program. Reakcje panów w altanie podczas głosowania będą ostre, wzburzone, a atmosfera wśród uczestników będzie bardzo napięta. Wszyscy zszokowani zachowaniem Sławomira nie będą mogli uwierzyć w jego decyzję.

Co sprawiło, że Sławek, który godzinę wcześniej przytulał Anię nagle chce jej się pozbyć z programu? Reszta panów, będzie oburzona, że Sławomir, nie ma odwagi sam zerwać z Anną, a próbuje zrobić to "rękami" kolegów. W programie pada takie stwierdzenie!

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.