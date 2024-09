Sukienka to ciuch idealny. Jest idealnym rozwiązaniem na co dzień i od święta - wkładasz ją, dobierasz dodatki i jesteś gotowa. Nie musisz kombinować: która bluzka do tych spodni, jaka spódnica do tych butów itd. Sukienką możesz też doskonale podkreślać atuty sylwetki, ukrywając jednocześnie to, czego nie chcesz pokazywać.