Najbogatsza Amerykanka: Jej stan konta zwala z nóg

Magazyn “Forbes" co roku publikuje zestawienia najbogatszych ludzi w różnym przekroju, jedna z tych list zawiera zestawienie stu kobiet, które samodzielnie doszły do swojej fortuny. Podobnie jak w ubiegłym roku, otwiera ją 76-letnia Diane Hendricks - właścicielka sieci marketów budowlanych. “Forbes" szacuje jej majątek na 15 miliardów dolarów, czyli o 2,8 miliarda więcej niż w ubiegłym roku.



Najbogatsza piosenkark ma na koncie miliard

Podobnie jak w ubiegłym roku, na liście najbogatszych Amerykanek, które samodzielnie doszły do swojej fortuny, znalazła się Rihanna. To ona jest najbogatszą piosenkarką w USA. A ze swoim majątkiem szacowanym na 1,4 miliarda dolarów zajmuje 20 miejsce. Co ciekawe głównym źródłem dochodu wokalistki nie jest jej działalność muzyczna, ale 50 proc. udziałów w marce kosmetycznej Fenty Beauty oraz bieliźnianej - Savage x Fenty.

Zdjęcie Rihanna / Mike Coppola / AFP

Madonna daleko w tyle

Biorąc pod uwagę lata spędzone na scenie oraz tytuł “królowej popu" można byłoby oczekiwać, że to Madonna będzie najbogatszą gwiazdą Ameryki. Tymczasem 64-letnia piosenkarka zajęła dopiero 45 miejsce w zestawieniu z majątkiem wycenianym na “zaledwie" 580 milionów dolarów.

Nie wiele mniej ma na koncie Beyoncé, bo 540 miliony, ta kwota pozwoliła jej zająć 48 pozycję.

Taylor Swift bogatsza od Madonny

Bogatsza od Madonny i Beyoncé jest 33-letnia Taylor Swift. Jej majątek wyceniony na 740 milionów dolarów zapewnił jej 34 pozycję na liście “Forbesa".

W zestawieniu znalazły się też inne gwiazdy muzycznej sceny: na miejscu 56 Celine Dion, 59 pozycję zajęły ex aequo Dolly Parton i najbogatsza wśród aktorek - Reese Witherspoon, zaś na 61 miejscu znalazła się Barbra Streisand.



Zdjęcie Reese Witherspoon jest najbogatszą aktorką w Ameryce, która sama doszła do swojej fortuny / materiały prasowe

Najmłodsza milionerka

Najmłodsza kobieta w zestawieniu ma 25 lat, majątek wart 680 milionów dolarów, który zapewnił jej 38 pozycję. Choć można by dyskutować, czy Kylie Jenner samodzielnie doszła do fortuny, biorąc pod uwagę status materialny rodów Kardashianów. Na liście najbogatszych Amerykanek nie zabrakło także Kim Kardashian, która jest bogatsza od młodszej siostry - z majątkiem wycenianym na 1,2 miliarda dolarów, zajęła 21 pozycję.



