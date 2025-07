Większość osób przebiera się w piżamy przed pójściem spać, ale aż 10 proc. ankietowanych przyznaje się do drzemek w ciągu dnia, podczas których kładzie się do łóżka w zwykłym ubraniu. Tymczasem korzystając z siedzeń w komunikacji miejskiej, restauracji czy wszelkich poczekalniach, możemy przenieść do domu grzyby, bakterie, pasożyty, a nawet pluskwy, których zwalczanie jest bardzo uciążliwe.