Jennifer Aniston pije go codziennie. Eliksir młodości robi furorę wśród gwiazd

Jennifer Aniston nie wyobraża sobie dnia bez kolagenu. Hollywoodzkie gwiazdy nazywają go nowym eliksirem młodości, a w mediach społecznościowych roi się od zdjęć kawy z kolagenem i kolorowych "beauty shotów". Czy to tylko chwilowy trend, czy faktycznie sposób na jędrniejszą skórę, mocniejsze włosy i sprawniejsze stawy? Sprawdzamy, co naprawdę daje picie kolagenu i na co warto uważać, zanim wrzucisz go do porannego smoothie.