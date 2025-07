Osoby na redukcji, chcące zrzucić tkankę tłuszczową muszą ograniczyć nieco kalorie w diecie lub też więcej się ruszać. W innym przypadku proces chudnięcia raczej się raczej nie powiedzie. Z tego też względu u wielu osób pojawia się frustracja - mamy środek lata i na każdym kroku czyhają na nas pokusy - lody, desery, smakołyki z grilla no i oczywiście nie można nie wspomnieć o ulubionym, wakacyjnym wypieku Polaków czyli jagodziankach.

Trudno odmówić sobie drożdżowej bułeczki wypełnione owocami i posypanej kruszonką. Musisz jednak pamiętać, że zjadając nawet jedną w ciągu dnia (a zwykle na jednej się nie kończy) może się okazać, że przekroczysz swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Ponadto tradycyjne jagodzianki zawierają sporo cukru, są też przygotowywane z białej, pszennej mąki - wszystko to sprawia, że mają wysoki indeks glikemiczny i po zjedzeniu jednej czy dwóch będziemy mieć chęć na kolejną porcję lub inną niezdrową przekąskę. Na szczęście doświadczeni kucharze i dietetycy, którzy zajmują się sporządzaniem planów żywieniowych o obniżonej kaloryczności wiedzą doskonale, jak przygotować jagodzianki, które nie tuczą. Co zaskakujące, robi się je jeszcze szybciej niż te tradycyjne, a smakują naprawdę dobrze.

Przygotowując dietetyczne jagodzianki należy wziąć pod uwagę, że nie powinny one zawierać cukru - tu z pomocą przyjdzie jego zamiennik - ksylitol lub erytrytol. Dobrze by ciasto było bardziej sycące niż to tradycyjne i bogate w białko, którego ilość w codziennym jadłospisie podczas odchudzania jest istotna. Przedstawiamy przepis na bułeczki z jagodami, które nie zrujnują twoich marzeń o szczupłej sylwetce. Podobnych przepisów w sieci znajdziesz mnóstwo.