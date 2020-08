Natalia Klimas żali się na Instagramie

Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale po blisko sześciu miesiącach non stop na wsi, na Mazurach, zaczynam chyba mieć dość. Tęsknię za morzem i plażą, tęsknię za lotniskami, za pakowaniem i kupowaniem kremów do opalania. Za kupowaniem kostiumu kąpielowego w którym modelka na zdjęciu wygląda bosko a ja raczej jak nieforemny, blady kurczak ale i tak go zatrzymuję, modląc się, że dzięki opaleniźnie będzie dobrze. Tęsknię za smakiem muli w białym winie albo za zapachem Rzymu kiedy jest gorąco. Za grecką sałatką, którą często przyrządzam w domu, ale którą trzeba jeść nad brzegiem morza, opierając się o białą ścianę domku z niebieskim oknem, żeby smakowała, jak należy. Tęsknię za smakiem wina rosé, na plaży, za piachem we włosach i za spalonym dekoltem. Za tym uczuciem, kiedy budzisz się w pokoju hotelowym a w korytarzu już czuć zapach kawy i rogalików. Te śniadania, obserwowanie innych gości, zgadywanie kto jest z jakiego kraju, planowanie z mapą dnia, które muzeum, który plac zwiedzimy no i przede wszystkim, gdzie jemy. Ja wiem, że teoretycznie możnaby się gdzieś ruszyć, ale póki co, w ciąży, z małym dzieckiem, nie mam odwagi. Ale może niesłusznie? A marzy mi się jak chyba nigdy. Łażę po ścianach, dopadła mnie monotonia. Chcę być gdzieś, gdzie powietrze pachnie zupełnie inaczej. Nasycić się odmianą i z rozkoszą wrócić na resztkę wakacji na Mazury albo już prosto z powrotem do Warszawy.