Natalia Siwiec nie stosuje się do zaleceń

Znana fotomodelka po raz kolejny znalazła się w ogniu krytyki. Tym razem za to, że doradza innym, aby w czasie pandemii koronawirusa nie wychodzili z domów, lecz sama tego nie robi.

W niedzielę 15 marca Natalia Siwiec zamieściła na Instagramie kolejne zdjęcie z Meksyku, w którym przebywa od stycznia. Tym razem pochwaliła się wizytą w Azulik Uh May, "miasteczku sztuki" zbudowanym w środku dżungli, na terenach zamieszkiwanych kiedyś przez Majów.



- Miejsce wyjątkowe. Pełne wysoko wibracyjnej energii, w której można utonąć... Gdybym mogła to właśnie tu schowałabym się przed światem - napisała fotomodelka.

Przy tej okazji postanowiła też udzielić swoim fanom kilku rad dotyczących zachowania w trakcie pandemii.



- W tych dniach podnoszenie naszych wibracji jest bardzo ważne. A jak to robić? Śmiej się! Wyrażaj wdzięczność. Bądź aktywny fizycznie. Słuchaj wysoko wibracyjnej muzyki. Afirmuj (...) Pij dużo wody! To wszystko możemy robić nie wychodząc z domu! - napisała.



I właśnie ta uwaga została przez niektórych uznana za hipokryzję. "Tylko że autorka postu w domu nie jest" - wypomniała jej jedna z internautek. Inna zwróciła się bezpośrednio do Siwiec. "...my mamy zostać w domu, a ty nie? Patrząc na te zdjęcia mamy się śmiać? Brak zrozumienia, kompletnie brak!" - oburzała się.