Najlepiej możemy zobaczyć to na przykładzie tradycyjnych japońskich śniadań. W odróżnieniu od zachodnich standardów nie znajdziemy tam płatków z mlekiem czy słodkich drożdżówek. To pełnowartościowy posiłek, który dla niektórych może bardziej przypominać obiad niż śniadanie . Zwykle złożone jest przynajmniej z kilku elementów oraz wyrazistych w smaku dodatków. Zazwyczaj jedna z potraw podawana jest na ciepło - najczęściej lekka zupa miso. Oprócz tego znajdziemy w nim ryż, tofu podane na różne sposoby, omlety i fermentowane warzywa.

Japońskie śniadanie składa się z wielu elementów. Są one przygotowane w prosty sposób - najczęściej po prostu ugotowane albo delikatnie przysmażone. Co więcej, można je przygotować jednego dnia, a w kolejne po prostu odgrzewać i komponować na różne sposoby. W japońskim śniadaniu znajdziemy:

Japońskiego śniadania warto spróbować nie tylko ze względu na ciekawość. W przeciwieństwie do dobrze znanych nam zachodnich śniadań jest lekkie i sycące. Dodaje energii na długi czas, jednocześnie nie obciążając żołądka. Jest to doskonały sposób na zbilansowany posiłek - ryż jest źródłem węglowodanów, jajka, ryba albo tofu dostarczają nam białka, a warzywa i zupa miso wspomagają trawienie. Dodatkowo fermentowane produkty wspierają mikroflorę jelitową. Zamiast kawy warto skusić się na zieloną herbatę, która tak samo dodaje energii, ale dodatkowo zapewnia nam porządną dawkę antyoksydantów z rana.

Warto pamiętać, że japońskie śniadanie to nie tylko zmodyfikowany jadłospis. To również inne podejście do jedzenia. Kuchnia japońska uczy nas celebrować posiłek i zachęca do jedzenia z uwagą, spokojem oraz szacunkiem do produktów. Z tego powodu każdego dnia warto poświęcić odrobinę czasu więcej, aby w spokoju cieszyć się śniadaniem.