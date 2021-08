Natalia Siwiec odpowiada na oskarżenia. Zarzucają jej zazdrość

Natalia Siwiec nie stroni od social mediów

Natalia Siwiec jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często publikuje zdjęcia z egzotycznych wakacji. Na InstaStory ku uciesze fanów relacjonuje to, jak spędza wolny. 38-latka chętnie eksponuje smukłe, opalone ciało, pozując w odważnych strokach kąpielowych.

Siwiec jest szczęśliwą żoną i mamą. Niedawno w jednym ze wpisów zaznaczyła, że czuje się spełniona i jest szczęśliwa. "W żadnym okresie swojego życia nie czułam się lepiej! Czuję się szczęśliwa, spełniona, kocham siebie i akceptuje! Kocham moje życie! I jestem wdzięczna, za każdy piękny dzień, w którym mogę doświadczać tych wszystkich wspaniałości" - zaznaczyła. Miss Euro 2012 chętnie dzieli się zdjęciami z partnerem Mariuszem Raduszewskim oraz córką Mią. Rodzinne kadry zawsze cieszą się dużą popularnością.



Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski świętują urodziny córeczki

Obecnie Natalia Siwiec przebywa w Monako. Celebrytka podczas wakacji świętowała 4. urodziny córeczki Mii. Z tej okazji opublikowała zdjęcie z pociechą i opatrzyła je hashtagami: #happytime, #family. Fotografia z małą jubilatką ubraną w kolorowe przebranie jednorożca bardzo spodobała się fanom. Internauci w komentarzach słali życzenia Mii. "To lat Młodej Damie", "Rośnij zdrowa" - pisali.

Natalia Siwiec odpowiedziała na zarzuty

Niestety nie wszyscy zachwycili się zdjęciem. Jedna z obserwatorek w komentarzu zarzuciła celebrytce zazdrość. Jej zdaniem Natalia Siwiec nie może znieść, że jej partner ma starszego syna z poprzedniego związku. Obserwatorka uznała, że pierwsze dziecko zawsze przynosi więcej radości.

Natalia Siwiec nie pozostawiła uszczypliwego komentarza bez odpowiedzi. "Wysyłam wyrazy współczucia do tego, co w tobie siedzi i przez co widzisz sytuację. To bardzo przykre dla ciebie. Życzę ci tego, byś wyszła z tych traum i potrafiła patrzeć na świat czystym sercem" - napisała ze spokojem.

