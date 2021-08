Nicole Scherzinger, wokalistka The Pussycat Dolls, od pewnego czasu próbuje wrócić na scenę muzyczną. Plany krzyżuje jej pandemia COVID-19, jednak zwyciężczyni "Dancing with the Stars" nie daje o sobie zapomnieć!

Kim jest Nicole Scherzinger?

Nicole Scherzinger to amerykańska wokalistka, tancerka, modelka i osobowość telewizyjna. Największą sławę dał jej zespół The Pussycat Dolls, który zdobył ogromną popularność, a piosenki takie jak "Don't Cha", "Hush hush" czy "Buttons" skradły serca fanów na całym świecie. Razem z girlsbandem występowało wiele wielkich gwiazd muzyki jak Will.i.am z Black Eyed Peas, Snoop Dogg, Timbaland czy raper Busta Rhymes. Zespół wydał dwa albumy: "PCD" (2005) i "Doll Domination" (2009).



Nicole Scherzinger wydała 2 single z solowej płyty "Her name is Nicole", którego produkcję jednak wstrzymano. Jej pierwsza oficjalnie wydana płyta ("Killer Love") została wydana w marcu 2011 r., a druga - "Nig Fat Lie" - w 2014 roku.





Nicole Scherzinger - kariera telewizyjna

Nicole Scherzinger, oprócz tego, że starała się zrobić solową karierę, zabłysnęła w popularnych rozrywkowych programach. Było to przede wszystkim "X Factor", w którym kilka lat była jurorką.



Poza tym Nicole Scherzinger od 22 marca do 25 maja 2010 r. brała udział w dziesiątej edycji programu "Dancing with the Stars" (czyli popularnego "Tańca z gwiazdami"). Nicole Scherzinger tańczyła w parze z Derekiem Hough, z którym zajęła 1. miejsce.





Nicole Scherzinger - co robi teraz?

O Nicole Scherzinger zaczęło robić się głośniej z powodu ogłoszonego powrotu na scenę muzyczną zespołu The Pussycat Dolls. Zaplanowaną trasę koncertową pokrzyżowała jednak pandemia COVID-19.



Widać jednak, że gwiazda stara się, aby o niej pamiętano - ostatnio często zdarza jej się być przyłapaną przez paparazzich w drodze na kolacje do modnych hollywoodzkich restauracji. Jak wam się podobają stylizacje gwiazdy? Spójrzcie też, jak pełniejszy kształt mają jej usta!





Zdjęcie Nicole Scherzinger wybrała tę kreację na kolację w restauracji Craig's / Mr Photoman / SplashNews.com/East News / East News

Zdjęcie Nicole Scherzinger zdecydowała się na wyjście w tej neonowej sukni do restauracji Catch / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Tę kreację Nicole Scherzinger wybrała na wyjście do Delilah / Backgrid/East News / East News

