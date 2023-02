"MacGyver" - ten serial pokochały miliony

Amerykański serial "MacGyver" zadebiutował w telewizji ABC 29 września 1985 roku i był emitowany do 21 maja 1992 roku. Do Polski dotarł 3 sierpnia 1991 roku i aż do 27 marca 1993 roku emitowała go telewizyjna Jedynka. W późniejszych latach "MacGyver" gościł na antenie takich stacji jak Polonia1, Polsat, TV Puls, TVS czy ATM Rozrywka. Od 3 września 2018 roku można oglądać go na kanale TV6.

Gwiazdy Wmawiano im, że są za brzydkie, by dostać rolę. Dziś mówi o nich cały świat Serial "MacGyver" to dzieło Lee Davida Zlotoffa, wyprodukowane przez Henry'ego Winklera, laureata nagrody Emmy za rolę w serialu "Barry" i Złotego Globu za "Happy Days". Produkcja liczyła siedem sezonów, 139 odcinków, z których każdy trwał około 45 minut. Serial skupiał się na przygodach wyjątkowo uzdolnionego eks-agenta służb specjalnych, a kręcony był głównie w Vancouver, w Kanadzie.

O czym opowiada serial "MacGyver"?

Serial "MacGyver" to historia Angusa MacGyvera (Richard Dean Anderson) - byłego agenta służb specjalnych, który swoją niesamowitą umiejętność niestandardowego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku, inteligencję oraz wiedzę wykorzystuje w pracy dla tajnej Fundacji Phoenix.

Co ciekawe, MacGyver jest zwolennikiem pokojowego rozwiązywania konfliktów i nie używa standardowej broni - wciąż ma w pamięci bowiem wypadek z dzieciństwa, w którym śmiertelnie postrzelony został jego kolega. Na szczęście, ukończył fizykę w fikcyjnej szkole Western Tech, umie zrobić coś z niczego, a jego wynalazki potrafią pokrzyżować szyki najpotężniejszym wrogom.

Ciekawostką jest fakt, że imię głównego bohatera pozostaje tajemnicą aż do ostatniego sezonu, kiedy to odkrywa on swojego przodka ze Szkocji, Angusa M’Ivera. To właśnie on przyznaje, że ma na imię tak samo jak MacGyver.

Zdjęcie MacGyver słynął z inteligencji i ogromnej pomysłowości / Paramount/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News / East News

Inne, ważne postaci pojawiające się w serialu to m.in.:

Pete Thornton (Dana Elcar) - szef i najlepszy przyjaciel MacGyvera

(Dana Elcar) - szef i najlepszy przyjaciel MacGyvera Jack Dalton (Bruce McGill) - pilot i stary przyjaciel MacGyvera, który wciąż wpada w tarapaty

(Bruce McGill) - pilot i stary przyjaciel MacGyvera, który wciąż wpada w tarapaty Murdoc Cook (Michael Des Barres) - zamachowiec i największy przeciwnik MacGyvera

(Michael Des Barres) - zamachowiec i największy przeciwnik MacGyvera Penny Parker (Teri Hatcher) - wciąż wpadająca w tarapaty karierowiczka

(Teri Hatcher) - wciąż wpadająca w tarapaty karierowiczka Harry Jackson (John Anderson) - dziadek MacGyvera, pełniący rolę jego ojca

Jak dziś wygląda słynny MacGyver? Aktor bardzo się zmienił!

W rolę MacGyvera wcielił się amerykański aktor Richard Dean Anderson, znany także z roli Jacka O'Neilla w serialu "Gwiezdne wrota". 73-letni dziś gwiazdor ostatni raz pojawił się na ekranie w 2013 roku, wcielając się w samego siebie w serialu "Nie zadzieraj z zołzą spod 23" i od tego czasu rzadko pokazuje się publicznie. Najnowsze zdjęcia aktora mogą być więc sporym zaskoczeniem dla jego fanów, bo choć Anderson wciąż jest w niezłej formie, to trudno rozpoznać w nim kultowego MacGyvera.

Richard Dean Anderson został przyłapany przez fotoreporterów, gdy wybierał się na zakupy w Malibu, w Californii. Aktor ubrany był w szeroki, biały t-shirt i luźne spodnie, a w ręku trzymał torbę na zakupy spożywcze. Ta niczym niewyróżniająca się stylizacja i niedbała fryzura sprawiły, że faktycznie trudno w nim rozpoznać legendarnego eks-agenta służb specjalnych.



Zdjęcie Richard Dean Anderson na zakupach / Backgrid/East News

Zdjęcie Richard Dean Anderson mocno się zmienił / Backgrid/East News

Richard Dean Anderson: biografia

Richard Dean Anderson urodził się w Minneapolis w stanie Minnesota jako najstarszy z czterech synów. Ukończył tam Alexander Ramsey High School, a jego największą pasją był sport. Anderson chciał zostać zawodowym hokeistą, ale w wieku 16 lat dopadła go poważna kontuzja - skupił się więc na aktorstwie i wybrał studia na wydziale teatralnym.

Przyszły MacGyver zawsze sporo podróżował - mieszkał w Nowym Jorku, w San Francisco, gdzie na własne oczy obserwował rewolucję kulturalną lat 70. i w Los Angeles, gdzie na dobre rozpoczęła się jego aktorska kariera.

Richard Dean Anderson pojawiał się w takich serialach jak "Szpital miejski", "Emerald Point N.A.S." czy "Statek miłości", ale największą popularność przyniósł mu oczywiście serial "MacGyver". Aktor pojawił się również na planie takich produkcji jak "Zwyczajni bohaterowie", "W oczach nieznajomego", "Oczami mordercy" czy "W pułapce namiętności".

Richard Dean Anderson ma także na koncie karierę producencką. Jego pierwszym projektem była kontynuacja "MacGyvera" z 1994 roku oraz serial "Legend" z 1995 roku.

W kolejnych latach aktor regularnie pojawiał się na ekranie i produkował nowe filmy, ale w oczach większości fanów już na zawsze pozostanie kultowym MacGyverem. Kultowym, bo w języku angielskim istnieje nawet czasownik "MacGyver", oznaczający „naprawić”, „rozwiązać” czy „wymyślić”. Który aktor może poszczycić się takim osiągnięciem?

