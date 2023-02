Spis treści: 01 Meryl Streep

02 Kate Winslet

03 Sarah Jessica Parker

04 Winona Ryder

05 Reese Witherspoon

Największe hollywoodzkie gwiazdy doskonale wiedzą, że droga do sławy bywa niekiedy kręta i zawiła. Aby zaistnieć w show biznesie, musiały wykazać się talentem, ale również spełniać wymagania, na które nie miały wpływu. Wiele sławnych dziś hollywoodzkich aktorek spotykało się bowiem z krytyką dotyczącą ich wyglądu.

Za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, zbyt długi nos, za krótkie nogi - to tylko część uwag, jakie słyszały, gdy ubiegały się o rolę. Wielu z nich pomogła pewność siebie, zawziętość w dążeniu do celu i wyjątkowy talent aktorski, który sprawił, że wszelkie mankamenty urodowe przestały być ważne. Dzięki ciężkiej pracy i stawianiu swojej największej pasji na pierwszy miejscu, dziś mają na koncie niejedną prestiżową nagrodę. Przedstawiamy najbardziej znane na świecie aktorki, którym wmawiano, że są za brzydkie, by stać się częścią wielkiego świata Hollywood.

Reklama

Meryl Streep

Zdjęcie Meryl Streep po raz pierwszy spotkała się z uwagami dotyczącymi wyglądu, na castingu do filmu "King Kong" / Rex Features - Randy Bauer A/C / Rex Features / East News

Meryl Streep jest uważana za jedną z najbardziej szanowanych i utalentowanych aktorek wszech czasów. Dziś ma już 73 lata, z czego ponad 50 przeznaczyła na aktorstwo. Otrzymała łącznie 21 nominacji do Oskara - wygrała w sumie trzy za rolę pierwszoplanową, a ośmiokrotnie odbierała Złote Globy - z 31 nominacji. Filmy z jej udziałem, które przeszły do historii to m.in. "Sprawa Kramerów", "Pożegnanie z Afryką", "Diabeł ubiera się u Prady" czy "Mammia Mia!".

Droga do światowej sławy nie była jednak dla Streep łatwa. Od początku kariery aktorskiej spotykała się z krytyką dotyczącą jej wyglądu. Jak sama wyznała, w 1976 roku na castingu do filmu "King Kong" usłyszała, że jest za brzydka by dostać rolę. Ponoć Meryl Streep w odpowiedzi, z niezwykła pewnością siebie odrzekła, że jest jej przykro, że tak ocenia ją producent, jednak jego opinia jest jedną z tysiąca zupełnie odmiennych. Wówczas Streep nie otrzymała wymarzonej roli, jednak uważa się, że był to jeden z przełomowych momentów w jej karierze, a krytyka tylko zachęciła ją do dalszego działania.

Kate Winslet

Zdjęcie Kate Winslet wiele razy słyszała, że jest za gruba na aktorkę. Dziś zbiera nagrody i wyróżnienia / East News

Kate Winslet to brytyjska aktorka, która światową popularność zyskała dzięki roli w kultowych "Titanicu". Na swoim koncie ma siedem nominacji do Oscara (wygrała jedną statuetkę), cztery do Złotych Globów, a także trzy do nagród BAFTA, nagrody Primetime Emmy oraz Grammy. Winslet jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek swojego pokolenia aktorskiego. Mimo ogromnej sławy oraz wielu zdobytych nagród, w przeszłości była krytykowana za wygląd. Niejednokrotnie mówiono, że jest za gruba i nie nadaje się na aktorkę.

Na castingach komentowano nawet jej niestandardowy rozmiar stopy. Nieprzyjemne uwagi nie zniszczyły jednak jej poczucia własnej wartości, a jedynie podbudowały pewność siebie. Dziś Winslet radzi innym kobietom, aby nie poddawały się w dążeniu do upragnionego celu i dzielnie pokonywały wszelkie przeciwności.

Sarah Jessica Parker

Zdjęcie Sarah Jessica Parker spotkałą się z wieloma okrutnymi komentarzami na swój temat. Nigdy jednak się nimi nie przejmowała / Charles Sykes/Invision/NYCS111 / East News

Sara Jessica Parker jest amerykańską aktorką i producentką filmową. Swoje artystyczne zamiłowania odkryła już jako dziecko, a pierwszą rolę otrzymała w wieku ośmiu jak - zagrała w telewizyjnej adaptacji "Dziewczynki z zapałkami". Światową popularność przyniosła jej rola nowojorskiej felietonistki w kultowym serialu "Seks w wielkim mieście". Zdobyła dwie nagrody Emmy, trzy nagrody Screen Actors Guild Awards i cztery Złote Globy.

W ciągu prężnie rozwijającej się przez lata kariery aktorskiej, często spotykała się jednak z uwagami na temat wyglądu. Ludzie komentowali, że jest brzydka i dziwili się, jak ktoś taki może robić wielką karierę w świecie show biznesu. W 2007 roku Sarah Jessica Parker została nawet okrzyknięta "Najbrzydszą Kobietą na Świecie" przez czytelników magazynu "Maxim". Oliver Full z Fox News w 2012 roku porównał ją natomiast do psa. Sara Jessica Parker nie przejmuje się jednak uwagami na temat swojego wyglądu. Dziś jest ikoną telewizji dzięki roli Carrie Bradshaw w jednym z najbardziej kultowych seriali komediowych wszech czasów, a postać przez nią grana z pewnością przejdzie do historii.

Winona Ryder

Zdjęcie Winina Ryder na początku kariery nie miała łatwo. Uważano, że nie nadaje się na aktorkę / East News

Winona Ryder to również jedna z najbardziej znanych amerykańskich aktorek. Największą popularność zyskała dzięki pierwszoplanowej roli w filmie "Przerwane lekcja muzyki". W ciągu ostatnim lat znów zrobiło się o niej głośno za sprawą kultowego serialu Netflixa - "Stranger Things".

Tam genialnie zagrała Joyce Byers i została dzięki temu nominowana m.in. do Złotego Globu. 51-letnia aktorka nie miała jednak łatwych na starcie kariery. Na początku swojej przygody z aktorstwem została okrutnie potraktowana, o czym opowiedziała w jednym wywiadów. Ryder wyznała, że odradzano jej aktorstwa i krytykowano za brak kompetencji oraz niezbyt atrakcyjny wygląd.

Słuchaj, mała. Nie powinnaś być aktorką. Nie jesteś wystarczająco ładna. Powinnaś wrócić tam, skąd pochodzisz i pójść do szkoły. Nie masz tego czegoś. usłyszała Ryder

Aktorka nie przejmowała się uwagami, dzięki czemu dziś może cieszyć się ogólnoświatową sławą.

Reese Witherspoon

Zdjęcie Reese Witherspoon ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród. Nie zdobyła by ich, gdyby nie ogromna determinacja w dążeniu do celu / East News

Reese Witherspoon ma na swoim koncie mnóstwo ról w genialnych filmach i serialach, gdzie zaprezentowała niezwykły aktorski talent. W 2005 roku zdobyła Oscara za rolę June Carter w "Spacerze po linie", a w 2014 za rolę pierwszoplanową w filmie "Dzika droga". Ogromną popularność przyniosły jej komedie romantyczne, takie jak m.in. "Legalna blondynka" czy "Dziewczyna z Alabamy".

Zanim jednak zaszła na szczyt, musiała nieźle się natrudzić, by otrzymać jakąkolwiek rolę. Jak sama wyznała, na castingach, w których brała udział mówiono, że nie jest wystarczająco wysoka, ładna ani inteligentna. Aktorka przyznała, że od zawsze nie obchodziły ją opinie innych, a dzięki swojej upartości i zawziętości osiągnęła sukces, o jakim kiedyś nawet nie marzyła.