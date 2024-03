Selena Gomez to jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek Hollywood młodego pokolenia. Gwiazda często podąża za trendami, a także wyznacza nowe, które bywają kontrowersyjne. Ma jednak wiele wiernych fanek na całym świecie i jest przez nie uważana za ikonę mody.

Ostatnio wokalistka jest wierna fryzurze typu bob, czyli klasyce, która zawsze jest modna. Eksperymentuje za to z różnymi jej odmianami - miała już krótszego, barokowego boba, następnie zapuściła włosy i ścięła grzywkę, natomiast ostatnio Gomez zaprezentowała się w odwróconej wersji boba .

Odwrócony bob, zwany również " angled bob " to jedna z najmodniejszych fryzur ostatnich lat, która wciąż utrzymuje swoją popularność. Charakteryzuje się ona krótszymi włosami z tyłu głowy, które stopniowo wydłużają się ku przodowi, tworząc efekt subtelnej asymetrii i lekkości.

Jednym z największych atutów odwróconego boba jest jego uniwersalność i łatwość stylizacji. Pasuje on zarówno do krótkich, jak i średniej długości włosów oraz do różnych ich rodzajów, od prostych po lekko falowane. Jest doskonałym wyborem dla kobiet poszukujących sposobu na ożywienie swojej fryzury i dodanie jej charakteru.