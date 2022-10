Obłędna figura Alessanrdy Ambrosio

41-letnia Alessandra Ambrosio pomimo upływu lat nadal zachwyca figurą. Jedna z najpopularniejszych brazylijskich modelek tym razem pochwaliła się idealną sylwetką po wyjściu z siłowni. Komplet w miętowym kolorze wyeksponował jej płaski brzuch, wyrzeźbione ramiona i długie nogi. Wygodną stylizację uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi i jasnymi sandałami.

Zdjęcie Alessandra Ambrosio zachwyca idealną figurą. Modelka wygląda obłędnie! / MESSIGOAL / SplashNews.com/East News / East News

Alessandra Ambrosio - były aniołek Victoria's Secret

Alessandra Ambrosio przez wielu jest nazywana najpiękniejszą kobietą na świecie. Modelka ma polsko-włoskie pochodzenie i przez kilkanaście lat była jednym z aniołków Victoria’s Secret.

Chociaż obecnie gwiazda ograniczyła zawodową działalność, od czasu do czasu bierze udział w kampaniach reklamowych znanych marek i pojawia się na różnych modowych wydarzeniach. Co do współpracy z luksusowymi markami, Ambrosio wybiera tylko niektóre propozycje.

Przeciwniczka operacji plastycznych

Modelka pojawiała się na okładkach wielu czasopism modowych, takich jak "Elle", "Harper’s Bazaar". Swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła w wieku 10 lat. Rok później poddała się operacji plastycznej uszu, bo uznała, że są zbyt odstające. Po zabiegu pojawiły się powikłania, z którymi modelka borykała się przez dwa lata. Był to wystarczający powód do tego, by Ambrosio zaczęła występować przeciwko operacjom plastycznym. W wielu wywiadach podkreślała, że już nigdy się im nie podda.

Stylizacje Alessandy Ambrosio

Na swoim Instagramie Ambrosio chętnie publikuje zdjęcia, do których pozuje w rozmaitych stylizacjach. W każdej z nich wygląda wprost obłędnie! Nieważne czy to podróż, kampania, życie prywatne - Alessandra Ambrosio zachwyca wyczuciem stylu i elegancją.

