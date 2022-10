Katarzyna Cichopek w Londynie

Katarzyna Cichopek zdecydowanie lubi być w stałym kontakcie ze swoimi fanami i chętnie dzieli się z nimi swoją codziennością. Jej instagramowy profil jest pełny ujęć z pracy, modnych stylizacji, czy też kadrów pokazujących, jak spędza wolny czas.

Tym razem aktorka za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowiła zrelacjonować pobyt w Londynie. Katarzyna Cichopek do Anglii wybrała się wraz z rodziną i jak się okazuje, był to wypad zorganizowany z okazji zbliżających się urodzin aktorki. "To jest wspaniały urodzinowy weekend" - podpisała jedno ze zdjęć.

Katarzyna Cichopek poza tym przekazała fanom, że właśnie spełniła marzenie zarówno swoje, jak i swoich dzieci. Aktorka wraz z rodziną odwiedziła muzeum Harry'ego Pottera i podkreśliła, że było to niezwykłe doświadczenie.

Katarzyna Cichopek zachwyciła stylizacją

Aktorka bez wątpienia należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej stylizacje zawsze wpisują się w najnowsze trendy, a fanki uwielbiają jej styl. Katarzyna Cichopek staranie dobiera stroje i dokładnie wie, co ze sobą łączyć.

Tym razem aktorka postanowiła pokazać internautom outfit, który wybrała na zwiedzanie Londynu. Katarzyna Cichopek postawiła na krótką sukienkę z kwiatowym motywem. Dobrała do niej czarne, sznurowane buty oraz okulary przeciwsłoneczne w tym samym kolorze.

Pod postem jak zwykle pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zareagowali niemal od razu na nową stylizację aktorki. Nie zabrakło słów zachwytu. "Przepięknie wyglądasz", "Jak zawsze cudowna", "Super" - pisali fani.

