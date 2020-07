Opublikowała zdjęcie, na którym jest pijana?

Selfie, które słynna restauratorka opublikowała na Instagramie w poniedziałkowy wieczór, miało w jej zamyśle wyrażać wściekłość. Większość internautów odniosła jednak zupełnie inne wrażenie. Dlatego w komentarzach pod fotografią pojawiło się mnóstwo sugestii, że Gessler jest w stanie po spożyciu.

Zdjęcie Magda Gessler wywołała burzę, wrzucając kontrowersyjne zdjęcie na Instagram /Artur Zawadzki/REPORTER /Reporter

"Komentarze sa... b nie na miejscu..., ja jestem wściekła... jest jeszcze taki wyraz twarzy bez grama niczego... odrobina wyobraźnia pozytywnego myślenia" (pisownia oryginalna - red.) - napisała Magda Gessler pod opublikowanym późnym wieczorem zdjęciem.



Część fanów uznała, że mina restauratorki to jej komentarz do wyników pierwszej tury wyborów. Niektórzy mieli jednak zupełnie inne skojarzenie.

"Oczko przymknięte, już bomba wleciała" - napisała jedna z internautek, a inna stwierdziła: "Chyba po dwudniowym melanżu".



Jedna z osób pokusiła się nawet o rymowankę na temat wyglądu Magdy Gessler: "Oj, Magdaleno, coś ty w nocy piła, coś ty nad ranem robiła. Twe loki są niczym pełzające smoki, a twe oczęta jakby żubrówka pękła".



Na szczęście Magda Gessler zawsze może liczyć na wiernych fanów, którzy i tym razem stanęli w jej obronie. I skrytykowali autorów złośliwych uwag.



"Nie znoszę głupich komentarzy. Albo jest się z kimś, albo nie. Dla mnie Magda jest inspiracją i nieważne, jakie zdjęcie wstawiła i co robiła. Jesteś prawdziwa, lubię to i doceniam" - napisała fanka.



Kolejna zauważyła: "A co was to obchodzi, czy pani Magda jest pijana, czy jeszcze coś tam. Zacznijcie ocenę od siebie. Każdy ma prawo do słabości. Ideały najwięcej mają do powiedzenia. Brak słów i ręce opadają".

