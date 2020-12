​P. Diddy dał swojej mamie na 80. urodziny milion dolarów i jeszcze parę "drobiazgów"

Taki syn to skarb! Tak zapewne pomyślała Janice Combs, gdy zobaczyła, jakie prezenty podarował jej na osiemdziesiąte urodziny P. Diddy. Amerykański raper przekazał swojej czek na 1 milion dolarów, a do tego dorzucił bentleya i diamentowy naszyjnik.

Zdjęcie Podczas imprezy z okazji urodzin mamy P. Diddy wręczył jej diamentowy naszyjnik. To był jednak dopiero początek /East News

Jest jednym z najbogatszych raperów na świecie - "Forbes" wycenił jego majątek na 740 mln. I nie boi się od czasu do czasu pokazać, że stać go na każdą ekstrawagancję. Oto przykład. W tym tygodniu P. Diddy wyprawił w Los Angeles przyjęcie na cześć swojej matki, Janice Combs, która świętowała 80. urodziny i zasypał ją szalenie kosztownymi prezentami.

Podczas imprezy z okazji urodzin mamy P. Diddy najpierw wręczył jej diamentowy naszyjnik. Ci, którzy myśleli, że to wszystko, co przygotował, byli w wielkim błędzie. Raper po chwili wręczył rodzicielce czek opiewający na milion dolarów. Jubilatka była w takim szoku, że aż popłakała się ze wzruszenia. To jednak również nie był koniec niespodzianek. P. Diddy dał mamie ochłonąć, a potem zabrał ją przed dom, by pokazać jej nowe superluksusowe auto marki bentley, które jej sprawił. Seniorka nie będzie musiała siadać za kierownicą, bo jej syn pomyślał też o tym, by zatrudnić szofera. Gdy raper odsłaniał przed swoją matką kolejne niespodzianki, cały czas towarzyszył im tłum wiwatujących biesiadników. Niektórzy z nich kręcili filmiki i zamieścili je później w mediach społecznościowych.

Janice Combs, która w przeszłości była modelką, w niczym nie przypomina przeciętnej osiemdziesięciolatki. Ma platynowe blond włosy, niczym Marylin Monroe, a na przyjęcie urodzinowe założyła cekinową sukienkę na ramiączkach. Teraz już wiadomo po kim raper odziedziczył słabość do blichtru.

To, jak wyjątkowa jest relacja łącząca P. Diddy'ego z matką, widać dobrze we wpisie, który raper opublikował na Instagramie. "Istnieję tylko dzięki tej pięknej, pracowitej, kochającej, przezabawnej, (...) zawsze mówiącej mi prawdę, autentycznej, inteligentnej, niesamowitej Czarnej Bogini i Królowej! Wszystkiego najlepszego z okazji 80. urodzin dla najlepszej mamy na świecie! Zawsze będę cię kochać" - napisał w poście, który zilustrował zdjęciem swojej matki.