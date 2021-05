Pamela Reif: Trenerka, którą pokochały miliony

Tempo, które narzuciła sobie Pamela robi wrażenie. Tylko na Youtube subskrybuje ją ponad siedem milionów fanów, a każdy jej nowy filmik cieszy się ogromną popularnością. Uwieńczeniem tego sukcesu jest też bez wątpienia obecność na liście "30 under 30" magazynu Forbes - trenerka pokonała w Niemczech aż 1500 kandydatów!



Pamela nagrywa krótkie, ale skuteczne treningi - na niektóre z nich wystarczy poświecić zaledwie 20 minut dziennie, by zobaczyć pierwsze efekty, wzmocnić i wyrzeźbić ciało. W jej sportowych wyzwaniach biorą udział miliony kobiet na całym świecie, inspirując się perfekcyjną sylwetką Pameli.



Figura trenerki rzeczywiście robi wrażenie! Pamela wygląda tak samo świetnie w sportowych strojach jak i eleganckich sukienkach. Sama trenerka przekonuje, że umięśniona sylwetka nie odbiera kobiecości, a wysportowane, silne ciało to gwarancja zdrowia i dobrego samopoczucia. Patrząc na jej zdjęcia, trudno nie przyznać jej racji, prawda?

