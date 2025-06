Przedwczesne starzenie to tylko początek. Dlaczego stosowanie SPF to konieczność?

Przyspieszone starzenie się skóry

Jednym z czynników najbardziej przyspieszających proces starzenia się skóry jest fotostarzenie, czyli ekspozycja na promienie UV. Bez codziennej ochrony skóra szybciej traci elastyczność, pojawiają się zmarszczki, utrata jędrności i nierównomierny koloryt. Słońce niszczy kolagen i elastynę - białka, które odpowiadają za młody wygląd cery. Nawet kilka minut ekspozycji dziennie bez zabezpieczenia kremem z filtrem przyczynia się do pojawienia niepożądanych zmian, co szczególnie widać na twarzy, szyi i dłoniach. Dermatolodzy są zgodni: kremy z filtrem są najlepszym kosmetykiem przeciwstarzeniowym! Ale to nie wszystko, istnieje szereg innych ważnych powodów, dlaczego warto stosować taki je na co dzień.

Powstawanie przebarwień

Niestosowanie filtrów sprzyja również powstawaniu przebarwień - ciemnych plam pigmentacyjnych, które trudno usunąć i często powracają. Promieniowanie UV stymuluje melanocyty do nadprodukcji melaniny, co prowadzi do nierównomiernego kolorytu skóry. Problem ten nasila się u osób z tendencją do melasmy, po zabiegach kosmetycznych oraz przy stosowaniu niektórych leków i kosmetyków światłouczulających.

Podrażnienia posłoneczne i rumień

Osoby o wrażliwej skórze mogą odczuć skutki braku ochrony niemal natychmiast. Rumień, pieczenie, swędzenie i przesuszenie, pęcherze, złuszczający się naskórek to klasyczne objawy reakcji fotouczuleniowej lub poparzenia słonecznego. Co więcej, częste narażenie na promieniowanie UVA i UVB może doprowadzić do przewlekłych uszkodzeń skóry, nawet jeśli nie pojawia się klasyczne "spalenie". Skóra staje się cieńsza, bardziej reaktywna i trudniejsza w pielęgnacji.

Zaostrzenie trądziku i przebarwień potrądzikowych

Wbrew powszechnym opiniom słońce nie "wysusza" trądziku - to mit. Początkowo objawy rzeczywiście mogą się wyciszyć i wynika to z przesuszenia skóry, na skutek ekspozycji na słońce, ale po czasie dochodzi do nasilenia zmian zapalnych, gdyż suchość może spowodować zwiększenie produkcji sebum. Promieniowanie UV powoduje nadmierne rogowacenie, przez co łatwiej o zatkanie porów i pogorszenia stanu cery. Poza tym ekspozycja na słońce może spowodować powstanie trwałych przebarwień potrądzikowych. Zatem u osób z trądzikiem hormonalnym, różowatym lub łojotokowym brak ochrony przeciwsłonecznej tylko nasila problem.

Zwiększone ryzyko nowotworów skóry

Najpoważniejszą konsekwencją bagatelizowania ochrony SPF jest wyższe ryzyko wystąpienia nowotworów skóry. Regularna ekspozycja na promieniowanie UV, nawet w pochmurne dni, może prowadzić do uszkodzeń DNA komórek skóry. W efekcie wzrasta ryzyko rozwoju zmian nowotworowych - od niezłośliwych, jak rogowacenie słoneczne, po czerniaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Ryzyko to dotyczy każdego, niezależnie od karnacji.

Jak prawidłowo stosować krem z filtrem?

Aby krem z filtrem rzeczywiście chronił, musi być stosowany codziennie, nawet wtedy, gdy przebywamy w domu lub jest pochmurno. Promieniowanie UVA przenika przez szyby i chmury. Krem powinno się nakładać ok. 15-20 minut przed wyjściem na zewnątrz. Dorosła osoba powinna użyć takiej ilości kremu, która mieści się na opuszkach palca wskazującego i środkowego. Tyle samo nakładamy dodatkowo na szyję i dekolt. Pamiętajmy, by rozprowadzić go równomiernie, dlatego najlepiej zrobić kropki z kremu, a następnie rozsmarować go po skórze. Filtr należy nałożyć ponownie po 2-3 godzinach, szczególnie w czasie opalania, uprawiania sportu lub kąpieli.

Zatem jeśli chcemy cieszyć się zdrową, promienną cerą na dłużej, zacznijmy od prostego nawyku - codziennego nakładania kremu z filtrem. Podziękujemy sobie za to za kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat!

