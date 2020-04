Piotr Gąsowski hucznie świętował urodziny

Agata Młynarska, Hanna Śleszyńska, Majka Jeżowska, Andrzej Krzywy, Rafał Zawierucha i wiele innych gwiazd pojawiło się na imprezie urodzinowej u Piotra Gąsowskiego.

Zdjęcie Piotr Gąsowski z synem Jakubem /Tricolors /East News

Aktor skończył 56 lat. Jubilat i goście świętowali ten dzień podczas wielogodzinnego spotkania online.

- Dzisiaj są moje pierwsze i mam nadzieję ostatnie urodziny w tak niezwykłym, nie imprezowym czasie... Nigdy nie pomyślałbym, że będę je obchodził. Wydawało mi się, że 56 lat to jest zbyt nieregularna liczba, żeby miała być świętowana hucznie... A jednak. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Z jednej strony zostałem do tego świętowania namówiony i zobligowany przez moich przyjaciół i wrobiony przez mojego syna Kubę, a z drugiej... nie opierałem się zbytnio! Nie wiem, kiedy to minęło. Czuję się młodziej niż mówi mój PESEL! Czuję się góra na... 55 lat - żartował Piotr Gąsowski we wpisie na Instagramie.

Do postu dodał również najstarsze zdjęcie ze swojego albumu.



- Jeszcze wtedy nie chodziłem! 1964 rok! Całe życie było przede mną! A teraz ? Nadal całe życie jest przede mną, z tym, że muszę się bardziej spieszyć, żeby parę spraw, o których marzyłem od dziecka, zrealizować, a przynajmniej spróbować! Ale nawet jeśli to mi się nie uda, to i tak mam cudowne życie... zawsze czułem się kochany przez moich wspaniałych rodziców i staram się przekazywać tę miłość moim dzieciom! - napisał aktor.