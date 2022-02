Zofia Zborowska największą popularność zyskała dzięki roli w serialu Barwy szczęścia. Prywatnie aktorka jest żoną znanego siatkarza Andrzeja Wrony. W lipcu ubiegłego roku para powitała na świecie córkę, której nadali oryginalne imię - Nadzieja.

Aktorka chętnie dzieli się na Instagramie szczegółami z życia prywatnego. W sobotę 34-latka opublikowała zdjęcie z randki z mężem. Odpicowała się i zaszalała z fryzurą!

"Zośka! Shakira podbija do twojego męża!"

W sobotę Zofia Zborowska pochwaliła się zdjęciem z randki z mężem. "Pisiąt pierwszych rądek" - podpisała fotografię. Fani nie przeszli obok tego wpisu obojętnie. W zachwyt wprowadził ich wygląd aktorki. Zofia Zborowska nie tylko zaszalała z ubiorem, ale także fryzurą! Wyglądała rewelacyjnie!

Internauci nie szczędzili komentarzy, porównując Zofię Zborowską do Shakiry! "@w_kracze Powiem Zosi, że sie łajdaczysz z @shakira !!!!!!!!!!", "Piękna para!", "Zośka ! Shakira podbija do Twojego Męża!" - żartują.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona: historia miłości

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poznali się w sierpniu 2018 roku na imprezie jednej z platform zakupowych. "Zaczęło się od tego, że przez przypadek wpadłam na jego profil na Instagramie i pomyślałam fajna d**a. Zobaczyłam dwa filmiki, które mnie rozśmieszyły, a później zadzwonił do mnie znajomy, z którym mieliśmy robić celebrycko-charytatywną wyprawę na Kilimandżaro. Brakowało nam znanych osób, więc powiedziałam, żeby zadzwonił do Jankesa, Musiała i Wrony..." - wspominała aktorka w rozmowie z Magdą Mołek w programie "W roli głównej".

Jej kolega nie miał jednak kontaktu do siatkarza, przez co ona - obserwując go od tygodnia na Instagramie, poinformowała o całej akcji. Andrzej Wrona nie mógł wziąć udziału w projekcie, jednak dwa dni później spotkał aktorkę na innej imprezie. Podszedł do niej i tak się zaczęło.

W sierpniu 2019 roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wzięli niespodziewany ślub, wywołując tym niezłe zamieszanie. W 2021 roku ich rodzina się powiększyła.

