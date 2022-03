Karolina Bielawska wróciła do Polski

17 marca konkurs Miss World wygrała 23-latka z Łodzi. Karolina Bielawska została uznana za najpiękniejszą kobietę świata. To drugie zwycięstwo Polski w tym plebiscycie. W 1989 roku taki sam tytuł uzyskała Aneta Kręglicka.

Zdjęcie Karolina Bielawska na warszawskim lotnisku po powrocie z konkursu Miss World 2021 / Mateusz Jagielski/East News / East News

"Kiedy usłyszałam moje nazwisko, byłam w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy. Zapamiętam ten niesamowity konkurs w Portoryko do końca życia" - powiedziała Karolina Bielawska zaraz po wyborze.

Powitanie Miss World

Karolina Bielawska urodziła się w 1999 roku w Łodzi. Obecnie studiuje zarządzanie w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej. Jej pasją są podróże, uwielbia zwiedzać świat i poznawać nowe kultury. Miss World udziela się również społecznie i charytatywnie.

Mimo że od konkursu minęło już trochę czasu, to Karolina Bielawska dopiero teraz wróciła do kraju. Wszystko przez to, że musiała się również udać się do Londynu, gdzie formalnie przejęła obowiązki Miss World.

Zdjęcie Karolina Bielawska, która została uznana za najpiękniejszą kobietę świata, właśnie wróciła do Polski / Mateusz Jagielski/East News / East News

Miss World w nocy z 27 na 28 marca przyleciała do Warszawy. Na lotnisku czekali na nią najbliżsi oraz fani. Jak się okazuje, Karolina Bielawska przyleciała do kraju tylko na kilka dnia. Na ten czas ma już jednak zaplanowane wydarzenia i aktywności.

Zdjęcie Karolina Bielawska wróciła do kraju / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Ponadto Karolina Bielawska 28 marca pojawiła się na konferencji prasowej, na której została oficjalnie powitana w Polsce.

Zdjęcie Karolina Bielawska pojawiła się na konferencji prasowej / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

