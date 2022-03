17 marca nad ranem czasu polskiego po raz 70. przyznano tytuł Miss World. Najpiękniejszą kobietę świata wybrano spośród reprezentantek 40 krajów. Jubileuszowy konkurs okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla Polski.

Koronę Miss World 2021 zdobyła Karolina Bielawska. 23-latka po 33 latach powtórzyła sukces Agaty Kręglickiej. I wicemiss została Shree Saini ze Stanów Zjednoczonych, a tytuł II wicemiss przypadł Olivii Yace z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Karolina Bielawska: chłopak. Miss World 2021 przez lata była w poważnym związku

Urodę Miss Polonii 2019 porównuje się do hollywoodzkiej aktorki Margot Robbie. Piękna 23-latka przez lata była w poważnym związku. W marcu 2022 roku, jeszcze przed wylotem na finał Miss World 2021, Karolina Bielawska udzieliła wywiadu TVP.

W programie "Taka jak Ty" opowiedziała między innymi o przygotowaniach do zmagań w konkursie i relacjach ze swoimi rozwiedzionymi rodzicami oraz o mężczyznach. Mateusz Szymkowiak zapytał Miss o to, czy jej serce jej zajęte.

"Byłam zakochana, ale aktualnie jestem singielką. Nie ma nikogo nowego" - zdradziła Karolina Bielawska.

Karolina Bielawska była w poważnym związku. "To też mogło mieć wpływ"

Miss Polonia 2019 ujawniła, że jej związek trwał aż cztery i pół roku. 23-latka rozstała się ze swoim chłopakiem we wrześniu 2020 roku. Mateusz Szymkowiak dopytywał przyszłą Miss Świata czy powodem zakończenia związku mogła być presja spowodowana zdobyciem przez nią korony najpiękniejszej Polki. Odpowiedź okazała się zaskakująca.

"To też mogło mieć wpływ. Myślę, że to nie jest już presja, czy zazdrość, ale taka zmiana - że nasze życie się kompletnie zmieniło. I może on też do końca na taką zmianę nie był gotowy - że ja nie będę miała czasu, że ja sama nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie i nie umiałam sobie z tym wszystkim do końca poradzić" - stwierdziła Karolina Bielawska. Dodała również, że "nie umiałam mądrze zarządzać czasem i doszło do jakichś nieporozumień".

"Skończyło się bardzo w porządku. Mieliśmy dobry kontakt i nigdy nic nam go nie popsuło. Ja go bardzo szanuję i wydaje mi się, że najwyraźniej tak musiało być" - dodała, podkreślając, że były chłopak wciąż jest dla niej bliską osobą i z całego serca życzy mu tego, co najlepsze.

"To piękne uczucie kochać i być kochanym"

W trakcie wywiadu modelka powiedziała również, że chciałaby się zakochać. "To piękne uczucie kochać i być kochanym" - stwierdziła, dodając jednocześnie, że jest romantyczką.

Miss Polonia przekazała także, że dla niej ważnym jest docenienie osobowości i poczucia humoru. Wyjaśniła, że im jest starsza, tym bardziej wie, czego potrzebuje od relacji.

"Jest kilka wartości, które są dla mnie bardzo ważne. To, jak traktuje innych ludzi czy to, jak z nim spędza się czas. Lubię osoby, przy których czuję się swobodnie. Lubię też takie z poczuciem humoru i te, z którymi mogę rozmawiać o wszystkim. Wiara jest też bardzo ważną dla mnie wartością i chciałabym ją dzielić ze swoim partnerem" - powiedziała, opisując ideał swojego mężczyzny.

