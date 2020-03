Przemek Kossakowski: O czym marzy i co planuje?

Przemek Kossakowski imał się w życiu różnych zajęć. Kiedy kilka lat temu trafił przed kamerę, okazało się, że to praca idealna dla niego.

Zdjęcie Przemek Kossakowski prowadzi nowy program podróżniczy /Kamil Piklikieiwcz /East News

Od tego czasu zrealizował już kilka autorskich formatów (przede wszystkim podróżniczych), które cieszyły się dużym uznaniem telewidzów.



Prywatnie jest związany z Martyną Wojciechowską - jedną z najbardziej znanych polskich podróżniczek.



Od 23 lutego widzowie mogą oglądać na antenie TTV nowy program Przemysława Kossakowskiego "Down the road. Zespół w trasie".



Gospodarz formatu zabiera szóstkę młodych osób z zespołem Downa w podróż po sześciu krajach, gdzie często będą musieli przełamywać własne obawy i ograniczenia.



A jakie ma plany zawodowe ma na później?



- Marzę o drugim sezonie. Patrząc na reakcje, jakie wywołały dwa pierwsze odcinki, myślę, że jest to prawdopodobne - wyznał.



Zobaczcie, co jeszcze zdradził Kossakowski! Lubicie oglądać go w TV?