Reese Witherspoon wspiera medyków

Kolejna gwiazda dołączyła do grona sław, które pomagają ludziom będącym na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Witherspoon razem z kolegami i koleżankami z planu „Wielkich kłamstewek” zgłosili się do organizacji Frontline Foods, by zaoferować pomoc walczącym z pandemią pracownikom służby zdrowia.

Zdjęcie Reese Witherspoon jest przygnębiona z powodu pandemii /Jackie Brown/Splash News /East News

Choć wyczekiwany przez fanów trzeci sezon bijącego rekordy popularności serialu "Wielkie kłamstewka" wciąż stoi pod znakiem zapytania, gwiazdy przeboju HBO opowiadającego o pięciu przyjaciółkach z Monterey postanowiły znów działać razem.

Aktorzy tego telewizyjnego hitu zaoferowali chęć pomagania w walce z pandemią. Zrobią to, wspierając walczących z jej skutkami pracowników służby zdrowia. Współdziałając z organizacją Frontline Foods, gwiazdy zapłacą za posiłki, które będą dostarczone medykom z kilku amerykańskich miast.

- Piątka z Monterey powraca! Tym razem powód jest naprawdę wspaniały. Obsada "Wielkich kłamstewek" połączyła siły z Frontline Foods, aby zasponsorować posiłki dla bohaterów medycznych z Los Angeles, Phoenix, Nashville, Nowego Orleanu i Nowego Jorku, którzy pracują niestrudzenie w celu zapewnienia nam bezpieczeństwa i zdrowia - ogłosiła Witherspoon na Instagramie, podpisując w ten sposób zdjęcie przedstawiające grupę uśmiechniętych pracowników szpitala.