Jak sok z buraka wpływa na organizm?

Sok z buraka to jeden z najzdrowszych napojów - zawiera duże ilości flawonoidów, kwasów fenolowych, folianów, a także nieorganicznych związków azotu, które w organizmie przekształcane są w tlenek azotu. Pomaga on obniżyć ciśnienie tętnicze, wspiera pracę płuc oraz przepływ krwi - także przez płaty czołowe mózgu, co może zmniejszać ryzyko demencji.

Sok z buraka działa też silnie przeciwutleniająco - usuwa wolne rodniki i opóźnia procesy starzenia się organizmu. Zawiera duże ilości żelaza i wspomaga leczenie anemii. Jest też niskokaloryczny i może być stosowany nawet podczas diet redukcyjnych.

Jedynym przeciwwskazaniem do spożywania soku z buraka jest kamica nerkowa, reumatyzm i dna moczanowa. Częste spożywanie buraków może też kolidować z przyjmowanymi lekami na nadciśnienie, dlatego należy skonsultować to z lekarzem.

Sok z buraka najlepszy na nadciśnienie po 60. roku życia

Naukowcy z University of Exter w Wielkiej Brytanii zbadali wpływ soku z buraków na ciśnienie tętnicze u osób poniżej 30. roku życia oraz w wieku 60-70 lat. W obu grupach zaobserwowano zmiany w mikrobiomie jamy ustnej, ale to u starszych osób spożywających sok z buraka zmniejszyła się ilość szkodliwych bakterii, a jednocześnie zwiększyła kolonia bakterii pożytecznych.

Tymczasem stan jamy ustnej ma kluczowy wpływ na stany zapalne i infekcje oraz kondycję układu krążenia. Wiadomo już, że choroby przyzębia, takie jak zapalenie dziąseł, stwarzają zagrożenie dla serca. Bakterie mogą przedostawać się do krwioobiegu, wywoływać stany zapalne naczyń krwionośnych, uszkadzać je i sprzyjać miażdżycy oraz nadciśnieniu. Wraz ze zmianą mikrobiomu na skutek działania znajdujących się w burakach azotanów u badanych osób po 2 tygodniach stwierdzono obniżenie ciśnienia tętniczego.

- Wiemy, że dieta bogata w azotany ma korzystny wpływ na zdrowie, a osoby starsze z wiekiem produkują mniej własnego tlenku azotu. Mają też tendencję do wyższego ciśnienia krwi, co może wiązać się z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, takimi jak zawał serca czy udar - powiedziała prof. Anni Vanhatalo z University od Exter.

Brytyjscy naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą stwierdzić, czy suplementy z azotanami będą skuteczne w profilaktyce i zwalczaniu nadciśnienia tętniczego u starszych osób.

Jak przygotować sok z buraka?

Czerwone buraki spożywane na surowo lub pieczone nie są zbyt smaczne, zwłaszcza w dużych ilościach. Dlatego znacznie łatwiej jest pić sok z buraków. Żeby zniwelować charakterystyczny ziemisty posmak, warto dodać kilka składników. Do blendera wystarczy włożyć umyte, obrane i pokrojone na kawałki owoce i warzywa:

jeden duży lub dwa małe buraki;

niewielki kawałek selera;

jedno jabłko;

jedną marchewkę;

pół pomarańczy;

niewielki kawałek świeżego korzenia imbiru,

natkę pietruszki.

Całość należy zblendować na gładką masę.

Osoby, które nie lubią smaku buraków, mogą włączyć do diety inne warzywa bogate w azotyny, np. rukolę, szpinak, seler, jarmuż czy koper włoski.

