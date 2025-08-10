Jak dbać o płytki na tarasie?

Gresowe płytki na tarasie dają możliwość różnorodnej aranżacji - imitują drewno, marmur, beton czy piaskowiec. Są też odporne na ścieranie, zarysowania i plamy. Konieczna jest jednak regularna pielęgnacja płytek tarasowych, by dłużej zachowały idealny stan. Warto przede wszystkim regularnie odkurzać taras, by pozbyć się zanieczyszczeń - trawy, gałązek, ziemi czy sierści zwierząt. Szczególnie ważne jest dokładne umycie tarasu po zimie - usunięcie sadzy, pleśni czy mchu.

Jak nabłyszczyć płytki na tarasie?

Na tarasy najczęście wybieramy matowe płytki, które nie są śliskie. Często jednak okazuje się, że błyszczące dają lepszy efekt wizualny. W tym celu do wody wystarczy wlać ocet w proporcji (200 ml na litr octu) i taką mieszanką dokładnie umyć płytki. Ocet działa nie tylko nabłyszczająco, ale też antybakteryjnie i usuwa pleśń, co jest szczególnie cenne w przypadku powierzchni zewnętrznych.

Kwasek cytrynowy do nabłyszczania płytek

Inną metodą jest wsypanie do wody kwasku cytrynowego - opakowanie proszku na litr wody. Najlepiej używać mocno ciepłej wody, dzięki czemu unikniemy powstawania smug. Taka mieszanka doskonale nabłyszcza płytki, odświeża i gwarantuje ładny zapach. Usuwa też osady z kamienia i nawet uporczywe zabrudzenia.

Jak usunąć tłuste plamy z tarasu?

Uporczywe tłuste plamy z gresu najlepiej usunąć przy pomocy proszku do pieczenia. W tym celu wystarczy lekko nawilżyć wodą zabrudzenie, a następnie posypać je proszkiem do pieczenia. Po kilkunastu minutach płytki wystarczy zmyć wodą - po plamie nie będzie nawet śladu.

Płytki tarasowe należy regularnie myć i usuwać z nich zabrudzenia 123RF/PICSEL

Uważaj na mycie płytek tarasowych

Przy pierwszym myciu płytek za pomocą octu, kwasku cytrynowego czy proszku do pieczenia należy wykonać test na niewielkiej powierzchni, by sprawdzić, czy mieszanka nie uszkodzi gresu. Do regularnego mycia takich powierzchni idealnie sprawdza się też myjka parowa.

