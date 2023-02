Rhian Sugden i jej niesłabnąca popularność. Pięknieje wraz z wiekiem

Rhian Sugden pojawiła się w brytyjskiej przestrzeni publicznej lata temu. Swoją karierę od zawsze wiązała z modelingiem, jednak to znajomość z Cristiano Ronaldo, którego zaloty odrzuciła, przyniosła jej popularność.

11 września 2022 roku gwiazda skończyła 36 lat, więc w świecie modelingu mogłaby już przejść na emeryturę, jednak los chciał inaczej. Piękna Rhian pięknieje wraz z upływem lat i fanów jej przybywa, a nie ubywa!

Dlatego modelka wciąż kusi gorącymi zdjęciami, a propozycji sesji zdjęciowych, jak widać, nie brakuje.

Rhian Sugden już jest gotowa na Walentynki

Choć święto zakochanych, czyli Walentynki, przypadają 14 lutego, to Rhian Sugden już postanowiła przygotować się do świętowania i przypomnieć o tym swoim fanom, by nie zapomnieli zakupić prezentów i zaplanować tego wyjątkowego dnia.

Serce modelki od lat jest zajęte. Jej mężem jest Oliver Mellor, aktor i trener personalny. W małżeństwie aktora i modelki nie brakuje czułości i wyjątkowych, pełnych miłości gestów.

Także i w Walentynki z pewnością para okaże sobie miłość na różne sposoby. Jednak zanim to nastąpi, na profilu Rhian Sugden pojawiło się zdjęcie w bordowej bieliźnie, by dodać temu świętu nieco... pikanterii.

"Walentynki przyszły wcześniej dla Olivera" - napisała zalotnie pod zdjęciem Rhian Sugden.

Wielu fanów modelki nie ukrywało zazdrości, że to właśnie szczęśliwym wybrańcem okazał się właśnie Oliver Mellor. Taka żona to skarb!

