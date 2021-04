Rhian Sugden mogła być żoną Crisiano Ronaldo! Wybrała inaczej

Rhian Sugden to piękna modelka, która bardzo spodobała się piłkarzowi - Cristiano Ronaldo. Ona jednak odrzuciła jego zaloty i... wybrała kogoś zupełnie innego! Kim jest mąż Rhian Sugden?

Reklama

Zdjęcie Rhian Sugden i Oliver Mellor pobrali się we wrześniu 2018 roku /David M. Benett /Getty Images

Rhian Sugden zdobyła popularność na świecie niestety nie dzięki swojej pracy przed obiektywem aparatu fotograficznego, a dzięki... zainteresowaniu Cristiano Ronaldo.

Reklama

Piłkarz, którego uwielbiają miliony ludzi na świecie, a wiele kobiet marzy o związku z nim, zakochał się w pięknej Rhian.



W 2018 roku postanowił zdobyć jej numer telefonu i napisać do niej. Jak się szybko okazało, sportowiec był dość nachalny w swoich wiadomościach, a modelka sukcesywnie odrzucała jego zaloty.



Cristiano był niezwykle zawiedziony, że Rhian odrzuca jego zaloty.



"Miałam już tego dosyć. Odpisałam mu, że nie jestem zainteresowana spotkaniem, a poza tym mam narzeczonego. On jednak ciągle bombardował mnie wiadomościami"- powiedziała Rhian Sugden w jednym z wywiadów.



Gwiazda już wtedy była zainteresowana innym mężczyzną i Cristiano Ronaldo nie miał szans z Oliverem Mellorem, który został mężem Rhian.



Oliver to brytyjski aktor i były trener personalny. Sławę przyniosła mu rola Dr. Matt Carter w telenoweli ITV "Coronation Street" .



Rhian i Oliver wzięli ślub we wrześniu 2018 roku nad Morzem Śródziemnym. Podczas romantycznej uroczystości towarzyszyli im najbliższa rodzina i przyjaciele.

Od tego czasu wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Najwidoczniej wybór Rhian był trafiony i może cieszyć się teraz szczęśliwym małżeństwem. Z rozrywkowym Cristiano historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>