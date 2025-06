Plaża w Łebie wyróżnia się przede wszystkim niezwykłą szerokością i jasnym, miękkim piaskiem, który przypomina ten znany z południowych kurortów. W słoneczne dni woda przybiera tu zaskakująco intensywny błękitny odcień - efekt odbicia światła od jasnego piasku i okolicznych wydm. To rzadkość nad Bałtykiem, który zazwyczaj kojarzony jest z chłodniejszymi tonami. Turyści często podkreślają, że właśnie ten kolor morza oraz wyjątkowa jakość plaży sprawiają, że można tu poczuć się jak na wakacjach w egzotycznym kraju.

Łeba oferuje doskonałe warunki do wypoczynku - zarówno aktywnego, jak i typowo plażowego. Bezpieczne kąpieliska, łagodne zejścia do morza i czystość terenu sprawiają, że miejsce to chętnie wybierają rodziny z dziećmi, ale również osoby szukające spokojnego zakątka na relaksujący urlop. Szeroka linia brzegowa umożliwia znalezienie przestrzeni tylko dla siebie, nawet w szczycie sezonu.