Pomarańczowy alert IMGW. Seniorze, zrób to, gdy nadciąga burza

Natalia Jabłońska

Burze, porywisty wiatr i intensywne opady – w środę wieczorem i w nocy w wielu regionach Polski zrobi się bardzo niebezpiecznie. IMGW ogłosił pomarańczowy alert pogodowy. To sygnał, by zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku seniorów. Sprawdź, jak przygotować się na gwałtowne zjawiska atmosferyczne i co zrobić, by czuć się bezpiecznie.