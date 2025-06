Jakie warunki dla skrzydłokwiatu?

Skrzydłokwiat może kwitnąć przez cały rok, ale tylko wtedy, gdy zapewni mu się odpowiednie warunki, które wcale nie są trudne do spełnienia. Po prostu wystarczy ustawić go w jasnym, ale nie bardzo nasłonecznionym miejscu, zraszać jego liście oraz regularnie podlewać. Oczywiście, skrzydłokwiat trzeba i wzmocnić preparatami. Z pomocą mogą przyjść nawozy wieloskładnikowe lub uniwersalne, które bez problemu można kupić w sklepach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać samodzielnie domowe nawozy dla skrzydłokwiatu z produktów, które każdy z nas ma pod ręką.

Nawóz ze skórek bananowych do skrzydłokwiatu: strzał w dziesiątkę

Banany powinny znajdować się w naszej codziennej diecie: są bardzo zdrowe i słodkie, co stanowi wspaniałą alternatywę dla słodyczy. Choć miąższ owocu ma co najmniej kilkanaście zastosowań, to jego skórka zdecydowanie mniej. Może się jednak ona posłużyć się do wykonania domowego nawozu do skrzydłokwiatu. Podobnie jak owoc, jest doskonałym źródłem potasu, który pomoże roślinie lepiej kwitnąć. Jak zrobić domowy nawóz do skrzydłokwiatu ze skórki banana? Wystarczy żółtą część pokroić na mniejsze kawałki, umieścić w litrowym słoiku, a następnie uzupełnić go ostudzoną i przegotowaną wodą. Później trzeba naczynie szczelnie zamknąć i odczekać dobę. Po tym czasie domowy preparat można stosować do naszych skrzydłokwiatów. Pamiętajmy, aby nie przesadzać: wystarczy się ograniczyć do stosowania nawozu z bananów raz w miesiącu.

Czosnek do skrzydłokwiatu? Pobudzi kwitnienie

Skrzydłokwiat lubi wilgoć, ale wtedy może szybko pokryć się pleśnią 123RF/PICSEL

Możliwe, że ogólna kondycja skrzydłokwiatu daleko odbiega od ideału. Wtedy przyczyną mogą być zalążki chorób grzybowych albo ataki szkodników. Gdy nasze podejrzenia się potwierdzą, to trzeba działać zdecydowanie: ignorowanie problemu może skutkować rozprzestrzenianiem się chorób na zdrowe okazy. Wtedy z pomocą może przyjść mikstura z czosnku, znana ze swoich wyjątkowych właściwości. Jak wykonać domowy nawóz do skrzydłokwiatu z czosnku?

Wystarczy obrać główkę czosnku i zalać litrem przegotowanej wody. Całość dobrze jest zakręcić i odczekać minimum 12 godzin. Domowy preparat z czosnku pomoże pozbyć się pleśni znajdującej się na powierzchni bryły korzeniowej, ale warto go również przelać do butelki ze spryskiwaczem i w razie potrzeby zraszać ozdobne liście skrzydłokwiatu z pominięciem kwiatów.

Wywar z warzyw do skrzydłokwiatu

Wiele osób od czasu do czasu sięga gotowanewarzywa albo do obiadu, albo do jarzynowej sałatki. A co robimy z pozostałą po gotowaniu wodą? Przeważnie wylewamy ją do zlewu, co jest marnotrawstwem. Dlaczego? Gdyż zawiera wiele minerałów, które mogą przysłużyć się kondycji roślin. Jeśli została nam woda z gotowanych warzyw, to wystarczy ją tylko ostudzić i podlać nią skrzydłokwiaty. Mikstura zadziała tylko w jednym wypadku: wywar nie może zawierać ani grama soli!

Kawa do skrzydłokwiatu na pobudzenie

Jak pielęgnować skrzydłokwiat? 123RF/PICSEL

Wielu osób poleca do wzmocnienia kondycji roślin zastosowanie fusów po kawie alboherbacie. Nie nadają się one do wszystkich gatunków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasilać nimi te, które lubią kwaśną glebę, takie jak wrzosy, azalie, rododendrony oraz nasze skrzydłokwiaty. Od czasu do czasu można sięgnąć po fusy, ale pozostawienie ich na wierzchu doniczki może spowodować, że zaczną pleśnieć, a to pogorszy kondycję naszej rośliny. Dlatego lepiej raz na kilka miesięcy podlać skrzydłokwiat rozcieńczonym z wodą zimnym naparem kawowym lub herbacianym.