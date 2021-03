Rhian Sugden tęskni za pracą!

Rhian Sugden kocha być modelką - to spełnienie jej marzeń. Pandemia pokrzyżowała plany wielu osobom, w tym również i gwieździe, w której swego czasu kochał się Cristiano Ronaldo.

Zdjęcie Rhian Sugden jest niezwykle piękną kobietą /Instagram

Rhian Sugden od lat pracuje jako modelka, głównie prezentując na zdjęciach bardzo kobiecą bieliznę.

Dzięki swojej nieprzeciętnej urodzie zgromadziła sporą ilość fanów. W mediach społecznościowych Rhian śledzi 447 tysięcy osób, a liczby wciąż rosną.



Gwiazda cieszy się dostatnim życiem, ale okazuje się, że i u niej niekiedy coś nie idzie po jej myśli. Okazuje się, że piękna modelka miała przerwę w pracy, która była wywołana trudnościami związanymi z pandemią.



Pod jednym z najnowszych zdjęć wyznała, że nie może już doczekać się powrotu do pracy.



"Nie mogę się doczekać, aż wrócę do pracy i będę na planie... Właśnie otrzymałam wiadomość, że już niedługo będę mogła to zrobić!" - nie mogła ukryć radości Sugden.



Jej fani z pewnością też czekają na nowe zdjęcia!

