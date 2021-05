Rhian Sugden to jedna z najpopularniejszych brytyjskich modelek. Swego czasu zdobyła serce Cristiano Ronaldo, a aktualnie może pochwalić się milionami na swoim koncie bankowym. Jednak dopiero niedawno wyjawiła, ile dokładnie zarobiła, będąc modelką.

Zdjęcie Rhian Sugden dorobiła się fortuny dzięki pracy w modelingu / AARON PARFITT / BACKGRID / Agencja FORUM

Rhian Sugden przez wiele lat walczyła o pozycję na brytyjskim rynku modelingu. Udało jej się zdobyć fanów i intratne kontrakty.

Dziś jest jedną z najchętniej wybieranych modelek do sesji zdjęciowych, w których reklamuje się bieliznę lub stroje kąpielowe.



Brytyjka ma na swoim koncie nie tylko uwielbienie fanów i zdobyte serce słynnego piłkarza, ale także... sporą sumę pieniędzy!



Do tej pory Rhian nie poruszała tematu finansów, ale okazało się, że dzięki swojej ciężkiej pracy, dorobiła się ponad 500 tys. funtów, czyli ponad 2,5 miliona złotych.



To wystarcza jej na spokojne życie i zaspokojenie wszelkich potrzeb. Modelka doskonale wie, że źródłem jej dochodów jest ciało, o które bardzo dba.



Trzyma ścisłą dietę i nie opuszcza treningów, które odbywają się niemal codziennie. Patrząc jednak na jej rosnącą fortunę, te wyrzeczenia są raczej tego warte.





