Robert Makłowicz uczy, jak gotować parówki

Robert Makłowicz to polski kucharz i osobowość telewizyjna, która od lat uczy Polaków, jak gotować. Jego wypowiedzi czasem są zaskakujące, jak ta o tym... jak gotować parówki. Okazuje się, że ludzie masowo popełniają jeden błąd przygotowując to proste danie!

Zdjęcie Robert Makłowicz od lat prowadzi programy kulinarne /Prończyk /AKPA

Robert Makłowicz zwiedził cały świat, próbował różnych kuchni i przyrządzał ogromną ilość w dań, a wszystko to na wizji.



Widzowie pokochali go za jego poczucie humoru oraz sposób prowadzenia programów kulinarnych.



Obecnie przez ograniczone możliwości podróżowanie kucharz rozwinął swoje media społecznościowe i tam daje fanom wskazówki kulinarne.



Tym razem przy okazji live'a, który zorganizował na swoim profilu, internauci mogli mu zadawać pytania. Jeden z nich zapytał o banalną rzecz: jak poprawnie gotować parówki.



Mogłoby się wydawać, że nie ma prostszej rzeczy niż przygotowanie tego dania, a jednak szybko okazało się, że Polacy masowo popełniają błąd!



"Nie gotuje się w ogóle parówek, tylko zagotowuje się wodę. Jak zacznie wrzeć, to się wyłącza i do tego wkłada się parówki" - wyjaśnił Makłowicz poważnie.



Zdaniem mistrza termiczna obróbka parówek sprawia, że wydzielają się związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia.



Przeważnie ludzie wkładają parówki do gotującej się już wody i chwilę je w niej trzymają. Teraz fani Makłowicza wiedzą, jak poprawnie to zrobić.





Zdjęcie Polacy robią jeden błąd i źle gotują parówki / 123RF/PICSEL

