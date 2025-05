Do przyczyn migreny zalicza się predyspozycje genetyczne - choroba częściej występuje rodzinnie. Większe ryzyko zachorowania mają też kobiety na skutek zmian hormonalnych związanych z cyklem miesięcznym. Podejrzewa się, że za migrenę odpowiadają zaburzenia przepływu krwi w obrębie mózgu , co powoduje zmienne ciśnienie krwi i ucisk na nerwy.

Wyodrębniono też czynniki, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ataków migreny. Zalicza się do nich: stres, gwałtowne zmiany pogody, niedobory snu, nadużywanie alkoholu oraz kofeiny, silne emocje, a nawet spożywanie niektórych produktów spożywczych (np. żywności wysokoprzetworzonej, czekolady, serów pleśniowych, cytrusów czy czerwonego wina). Lekarze zalecają chorym, by prowadzili dziennik obserwacji swojego organizmu. W ten sposób można znaleźć konkretny czynnik, który wyzwala migrenę - jest to kwestia indywidualna i u każdej osoby przyczyny silnego bólu głowy mogą być inne.