Wystarczy filiżanka dziennie. Regularne picie tego naparu pomaga w walce z nadciśnieniem tętniczym

Fiołek trójbarwny to ten sam bratek, który kojarzysz z ogródków, balkonów i dzieciństwa. Wygląda ładnie, ale mało kto wie, że można z niego zrobić napar, który realnie wspiera organizm. Działa oczyszczająco, wspomaga skórę, pomaga obniżyć ciśnienie i uspokaja. Nie jest to cudowny lek na wszystko, ale jeśli pijesz go regularnie, daje zaskakująco dobre efekty.

Jedną z najbardziej zaskakujących właściwości naparu z fiołka jest jego wpływ na ciśnienie tętnicze. Działa on lekko moczopędnie, dzięki czemu pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru wody i zmniejsza obciążenie układu krążenia. To z kolei może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi - oczywiście nie zastąpi leczenia, ale dla osób z delikatnym nadciśnieniem może być świetnym, naturalnym wsparciem.

Kolejną rzeczą, z której fiołek jest znany, to jego wpływ na skórę. Osoby borykające się z trądzikiem, drobnymi wypryskami czy ogólnym "zanieczyszczeniem" skóry mogą zauważyć poprawę już po dwóch, trzech tygodniach regularnego picia naparu. Działa on przeciwzapalnie i wspiera usuwanie toksyn, co przekłada się na czystszą, bardziej spokojną cerę.

Napar z fiołka warto też pić po prostu dla uspokojenia. Działa łagodnie na układ nerwowy ipozwala się trochę wyciszyć. To dobre wsparcie dla osób, które czują się przebodźcowane, zestresowane albo mają trudności z zasypianiem.