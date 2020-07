Rodzina Piotra Rubika przechodzi trudne chwile

Najstarsza córka pary 11-letnia Helena nie chce już spędzać z rodziną tyle czasu, ile spędzała wcześniej. Jej mama nie potrafi się z tym pogodzić. Wsparcia szuka wśród swoich obserwatorów z Instagrama.

Zdjęcie Agatę Rubik martwi zachowanie córki /Jakub Kamiński /East News

Agata Rubik wrzuciła do sieci radosne zdjęcie z przejażdżki samochodem, w której towarzyszą jej mąż Piotr i najmłodsza córka, 7-letnia Alicja. Ale wpis pod fotografią nie ma już tak beztroskiego wydźwięku. Agata zwierzyła się swoim obserwatorom, że trapi ją pewien rodzicielski problem.

"Prawie w komplecie... i jak zwykle chodzi o to >>prawie<<. Od jakiegoś czasu nasza starsza córka Helenka coraz częściej woli zostawać we własnym towarzystwie, niż jechać gdzieś z nami. I już sama mam mętlik w głowie, czy to normalne i powinnam się na to zgadzać, czy mimo wszystko nalegać na wspólne wyjścia? Dzieci dojrzewają zdecydowanie za szybko....! Tak więc dzisiaj w towarzystwie Ali, wciąż mamusiej pijaweczki, jedziemy korzystać z uroków wakacyjnej Warszawy!" - napisała na swoim profilu instagramowym Agata Rubik.

Fani uspokajają instagramerkę, twierdząc, że taka sytuacja jest zupełnie normalna i przeważnie radzą, by nie naciskała zbyt mocno na Helenę.



W razie czego, Rubikowie w kwestii wychowania dzieci mogą zasięgnąć rady u fachowców - pedagogów, którzy pracują w ich muzycznych przedszkolach, Rubik Music School. W Warszawie działają trzy takie placówki.

