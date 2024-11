Dlaczego dziki zbliżają się do gospodarstw domowych?

Występowanie dzików na wsiach, w miastach i miasteczkach chyba nikogo już nie dziwi. Zwierzęta zbliżają się do zabudowań w poszukiwaniu jedzenia , a ich obecność jest wynikiem m.in. postępującej urbanizacji .

"Rozszerzanie granic administracyjnych miast powoduje, że włączane są do nich naturalne siedliska zwierząt wolno żyjących , a ich szlaki migracyjne - przecinane. Zamieszkujące na takich terenach zwierzęta szybko adaptują się do życia w warunkach miejskich , gwarantujących zasoby pokarmowe , dostępność schronień oraz nieobecność zagrożenia ze strony dużych drapieżników" - czytamy w raporcie pt. Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi na terenie miast), przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o zainstalowanie solidnego ogrodzenia, które dla dzików będzie stanowić realną do pokonania przeszkodę. Zanim podejmiemy decyzję, jakie ogrodzenie powinno stanąć na naszej działce, pamiętajmy, że dziki to duże zwierzęta, mogące ważyć ok. 100 kg, dlatego zwykła, delikatna siatka ogrodzeniowa może nie stanowić dla nich problemu.