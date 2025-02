Roxie Węgiel będzie pierwszą gwiazdą z Polski. "Podziwiamy ją za śmiałość"

- Zaproszenie do grona gwiazd Rimmel London to dla mnie ogromne wyróżnienie. Zwłaszcza, że Rimmel od zawsze był dla mnie symbolem odwagi, bezkompromisowości i stylu - a to wartości bardzo mi bliskie. Od lat stosuję kosmetyki Rimmel. Moim urodowym game changerem jest wielozadaniowy Multi-Tasker Better Than Fillters, czyli baza, podkład i rozświetlacz. Kocham też najnowszą szminkę Lip Latex i jej nieziemski połysk! - mówi Roxie, Polska Gwiazda Rimmel London.

Rimmel London w ramach najnowszego pozycjonowania "Live Your London Look" w centrum stawia autentyczność i odwagę w wyrażaniu siebie i swojej tożsamości.

To wartości, które reprezentuje Roxie. Jej kariera muzyczna i rozwój artystyczny wynika z odwagi, ale też otwartości na różne trendy i bycia wierną sobie. Od zwycięstwa w telewizyjnym show "The Voice Kids" czy Eurowizji Junior, po wydanie dwóch albumów studyjnych i ponad 30 singli. I ostatni wielki sukces - w styczniu tego roku Roxie szturmem zadebiutowała ze swoim pierwszym zagranicznym singlem w 30 krajach i na globalnej playliście New Music Friday na Spotify.

Dlaczego to właśnie Roxie została wybrana spośród polskich gwiazd, tłumaczy Agnieszka Żałopa: Roxie swoją postawą i karierą udowadnia autentyczność wartości zawartych w nowym pozycjonowaniu Rimmel "Live Your London Look".

Podziwiamy ją za śmiałość w kreowaniu siebie i konsekwencję w dążeniu do spełniania artystycznych marzeń i ambicji. Jest wzorem dla swojego pokolenia.

Agnieszka Żałopa podkreśla jednocześnie, że to pierwsze takie partnerstwo z polską gwiazdą estrady.

ROXIE WĘGIEL-MGLEJ POLSKĄ GWIAZDĄ MARKI RIMMEL LONDON materiały prasowe

A co o tym wyróżnieniu mówi sama Roxie? Okazuje się, że to dla niej symboliczny moment - zbiegł się z jej 20. urodzinami.

To zapowiedź Roxie 2.0 i kolejny etap w moim życiu - prywatnym i zawodowym.

Na początku stycznia premierę miał mój pierwszy zagraniczny singiel w 30 krajach, m.in. w UK, Włoszech, Niemczech, całej Skandynawii i globalnej playliście New Music Friday od Spotify. Niebawem ruszamy w trasę koncertowej, której będzie towarzyszył także Rimmel. Będzie się działo!