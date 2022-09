Sandra Kubicka i Baron rozpoczynają nowy etap? A mieli się rozstać!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Sandra Kubicka i Aleksander Baron to jedna z najgorętszych par rodzimego showbiznesu. Choć od czasu do czasu w mediach pojawiają się plotki o ich rozstaniu, to Sandra właśnie je zdementowała! Modelka pokazała fanom nowy apartament, w którym zamieszka z muzykiem Afromental.

Zdjęcie Sandra Kubicka i Alek Baron zamieszkali razem w nowym apartamencie! / Artur Zawadzki / Reporter