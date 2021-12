Kim jest mama Sandry Kubickiej?

Sandra Kubicka chociaż przyszła na świat w Polsce, a dokładniej rzecz ujmując, w Łodzi, to wychowała się w Stanach Zjednoczonych. Tam dorastała i tam postawiła pierwsze kroki na modowym wybiegu.

Okazało się, że Polka sukcesywnie podbija świat mody, a jej uroda jest doceniana przez największych w branży modowej.



Obecnie gwiazda mieszka w Polsce i rozwija swoją karierę oraz związek z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Do tej pory jednak dyskutowano tylko o urodzie samej Sandry, ale okazuje się, że w rodzinie nie jest ona jedyną pięknością.



Mama modelki, Grace Kubicka wygląda bardziej jak starsza siostra gwiazdy, niż jak jej rodzicielka! Profil Grace obserwuje ponad 14 tysięcy internautów i nie ma się czemu dziwić - jest równie piękna, co jej pociecha!



Figura Grace Kubickiej

Mama gwiazdy chętnie chwali się swoimi zdjęciami i widać, że tak samo jak i córka, kocha spędzać czas na siłowni. To właśnie dzięki zbilansowanej diecie i ćwiczeniom dorobiła się umięśnionego brzucha, o którym niektóre 20-latki mogą pomarzyć.



To właśnie pod zdjęciem z siłowni Grace napisała: "To Ty projektujesz siebie. Dlatego zrób to jak najlepiej. Progress" - motywując swoje obserwatorki do działania.



Czyżby niedługo sama Grace Kubicka miała zrobić większą karierę, niż jej piękna pociecha? Możliwe!

