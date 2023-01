Sandra Kubicka to znana polska modelka, która już jako 13 latka zaczęła rozwijać swoją karierę. Będąc nastolatką wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędziła sporą część swojego życia. W USA przez wiele lat prężnie rozwijała karierę modelki i zdobywała liczne wyróżnienia. Znalazła się na okładkach wielu znanych na świecie czasopism m.in. "Playboya" czy "Treats!". Co więcej "Maxim" umieścił niegdyś polską modelkę na liście "100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki".

Mimo wyśnionego życia za oceanem, przypieczętowanego licznymi sukcesami, w roku 2020 Kubicka postanowiła wrócić do Polski i od tej pory robi karierę w Ojczyźnie. Stworzyła własne marki produkujące suplementy diety, a także kosmetyki, ponadto nawiązuje liczne współprace marketingowe. Kubicka w Polsce odnalazła też miłość - związała się z członkiem zespołu Alfromental - Aleksandrem Milwiwem Baronem.

Reklama

Sandra Kubicka pokazała zdjęcia sprzed lat. "Byłam smarkulą w oczach reszty świata"

Kubicka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie obserwuje ją już 664 tys. internautów. Tam modelka dzieli się nie tylko efektami sesji zdjęciowych ale również kadrami z codziennego życia, osobistymi przeżyciami, a czasem opowiada też o swoich problemach.

W przyszłym tygodniu - a dokładnie 22 stycznia, Kubicka skończy 28 lat. Z tej okazji na Instagramie zamieściła nagranie złożone ze zdjęć i filmiku. Porównała na nim siebie jako 16 i 28 latkę. Jak można zauważyć, 12 lat temu celebrytka była jeszcze drobniejsza i miała brązowe włosy.

Instagram Rolka Rozwiń

Post bardzo zainteresował internautów, którzy w komentarzach oceniali wygląd gwiazdy. Zdaniem niektórych, Kubicka obecnie wygląda dużo lepiej, inni natomiast nie dostrzegają większej różnicy.

Nie widać różnicy.

Wygladasz lepiej niż 12 lat temu. Myślalem, że jesteś starsza.

Ale pięknie Ci było w brązowych włosach!

Jak widać zdania fanów są podzielone.

Do postu Kubicka dodała również refleksyjny opis. Twierdzi, że obecnie czuje się dużo lepiej w swojej skórze i w końcu jest traktowana przez innych poważnie.

- W przyszłym tygodniu obchodzę swoje 28 urodziny... Szczerze? To bardzo dziwny dla mnie wiek i okres. Plus czuje, że nareszcie ludzie biorą mnie na poważnie i nie mówią jak do dziecka. Od dłuższego czasu jestem "starą małą" jak to moja mama mówi. Od nastolatki zachowywałam się poważnie i wiedziałam czego chce, ale byłam jeszcze smarkulą w oczach reszty świata (...) Z jednej strony uśmiecham się gdy patrzę na prawie 28 letnia Sandrę, która jeszcze niedawno była modelką i jej jedynym obowiązkiem było trzymać formę i mieć pomalowane paznokcie. Na pewno jestem mądrzejsza o doświadczenia. Moje grono znajomych mocno się zmieniło. Ja też się zmieniłam. Dojrzałam i zrozumiałam wiele rzeczy, że życie nie zawsze układa się po naszej myśli. Jeszcze rok temu byłam w tragicznym stanie z moim PCOS i insulinoopornością, dziś jest stabilnie co też dało mi dużo do myślenia na temat przyszłości. Podjęłam bardzo ważną dla mnie decyzje z okazji tych 28 urodzin, ale o tym opowiem Wam w innym poście. Biorę wszystko na klatę, co ma być to będzie! - wyznała Kubicka